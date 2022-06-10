黃夏蕙8月離港｜網民數夏蕙姨9件事　高EQ化解整容爭議獲封女神BB

被封「夏蕙BB」的資深藝人黃夏蕙今日（10日）宣布，將於8月離開香港，並在社交平台發文表示「會好掛住大家」。一提夏蕙姨，必定聯想到她以一身古靈精怪的打扮，於大年初一到黃大仙祠爭上頭炷香，成為每年一度的熱話，不過夏蕙姨出位言行怎會得一項，下文就列出多件令人深刻的經典事蹟。



夏蕙姨每年都以生肖造型繼續爭上頭炷香。（資料圖片）

1.黃大仙祠頭炷香：

夏蕙姨多年來都在大年初一盛裝到黃大仙祠爭上頭炷香，其中2003年爭上香期間，假髮被其他善信撞甩，過程在新聞節目中直播出街，成為網上熱話。

夏蕙姨被取笑後毫不介意，反而每年都以生肖造型繼續爭上頭炷香，結果令「夏蕙姨去黃大仙祠上頭炷香」成為全港市民最期待的新年盛事，其精心設計的造成，加上活潑的動作，每次都贏得一致好評，獲封「頭炷香KOL」。

夏蕙姨12生肖造型：

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2.否認整容，認戴假髮：

夏蕙姨經常被質疑曾整容，而她多次否認，更聲稱自己和年輕時一樣貌美，只是年紀大了，又稱「無乜眷戀以前個樣」，所以從沒整容，全身只有頭髮有修整，稱因為頭髮很長及懶梳頭，所以喜歡戴假髮，「因為對我便利啲」。

2003年爭上香期間，夏蕙姨的假髮被其他善信撞甩，過程在新聞節目中直播出街，成為網上熱話。

3.2014年曾傳死訊：

生於1930年的夏蕙姨，於2014年3月下旬曾因身體不適頭暈及嘔吐送院，當時以84歲之齡曾傳出死訊，其後經理人Simon即時澄清，指她仍然「生勾勾」，才讓網民鬆一口氣。

4.網民封女神，連登仔叫「夏蕙BB」：

網民早年認為夏蕙姨愛出鏡搶風頭，對她沒有好感，經常在網上冷嘲熱諷，甚至形容她為「妖怪」。但夏蕙姨毫不介意，繼續顯露真性情做自己，而且個性貼地，經常參與時事事件，甚至可以脫假髮去洗，EQ高的表現終令網民改觀，認為她有內在美，封她做女神，高登、連登網民更稱她做「夏蕙BB」。

夏蕙姨EQ高的表現終令網民改觀，認為她有內在美，封她做女神。（資料圖片）

5.去D&G行catwalk：

2012年1月初，國際連鎖服裝集團Dolce & Gabbana位於尖沙咀廣東道分店鬧出疑似歧視港人風波，連日來有眾多市民到來表達不滿，夏蕙姨知悉事件後，聯同周潤發的胞姊，著名攝影師周聰玲發起「夏蕙行動」，夏蕙姨到D&G店前的行人道行catwalk任由市民拍照，理性行為獲網民讚賞。

其後多件重大民關事件，包括品牌商標爭議或碼頭工人罷工等，均見到夏蕙姨現身表態，網民讚賞她夠敢言。

6.道歉時露出背部：

2016年1月5日，夏蕙姨為丈夫潘炳烈筵開80圍賀80大壽，但現場座位不夠賓客坐，出現「搶枱」情況，她事後自責招呼不周，在facebook上載扮Tony Jaa於電影《拳霸》的造型，稱酒席場面混亂，「唉，短期內我都無面目見人啦，醒張相同大家道歉啦！」夏蕙姨露出玉背的道歉惹來瘋傳，網民都指她「識玩」，把「道歉時露出胸部是常識吧」的潮語，一舉變成夏蕙姨獨家的「道歉時露出背部是常識吧」。

夏蕙姨露出玉背的道歉圖惹來瘋傳，網民都指她「識玩」。（黃夏蕙FB圖片）

7.化解皮草公關災難

2016年有網民貼出照片，指乘搭港鐵時偶遇夏蕙姨，發現她身穿皮草，因而不滿稱「我跟動物屍體一起坐」。夏蕙姨知道事件後主動在FB向該網民道歉，稱「妹妹，唔好傷心啦，件衫40年前亡夫胡生買俾我嫁，嗰陣都唔知道有環保，至多下次唔著啦」，因而被讚公關技巧高，至少願意承認責任。

2016年有網民貼出照片，指乘搭港鐵時偶遇夏蕙姨，發現她身穿皮草，因而不滿稱「我跟動物屍體一起坐」。（網上圖片）

8.被封「殯儀之星」感委屈：

每逢本港有名人辦喪事，幾乎都見到夏蕙姨蹤影，她亦因此被封為「殯儀之星」，喻意是她為了出風頭，連喪禮場合都不放過。曾有人問夏蕙姨這個外號的想法，她直言感到非常委屈，指自己都一把年紀，很多親朋友好都相繼離世，她當然很傷感，出席送別是最後心意，是出於真心尊重及懷緬故友，絕沒有想出鏡搶風頭之意。

每逢本港有名人辦喪事，幾乎都見到夏蕙姨蹤影，她亦因此被封為「殯儀之星」。（資料圖片）

9.18歲戀上已婚律師：

夏蕙姨年輕時青春靚女，身邊不少追求者，曾因貪玩而跟着好友去做演員，18歲時透過好友認識當時已婚的律師胡百全，當時胡比夏蕙姨大20年，且已婚及有子女，長女更與夏蕙姨只差一歲，但兩人卻一見鍾情，不理世俗眼光走在一起。雖然最終沒有註冊結婚，但香港在1971年之前仍容許一夫多妻，夏蕙姨公認是胡百全的伴侶，被稱為「胡百全妾侍」，二人育有6名子女。至1983年，她嫁予「香港賽車之父」潘炳烈，兩人廝守至今。