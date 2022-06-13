曾搣瘀怪樣女同學　校園欺凌加害者懺悔：點解咁惡毒？想說對不起

校園暴力傷害甚深，不少受害人一生也難以走出陰霾。有網民日前發文坦承自己曾是校園欺凌的加害者，並對此感到內疚。她表示在小學時曾經因為覺得1位女同學樣子古怪而討厭對方，甚至「搣佢搣到瘀咗」，後來女同學不知是否因此轉了校。現在十多年過去，樓主意識到自己的錯誤，悔不當初，「其實講返呢件事就係想知道有冇影響佢，同想講返聲對唔住」。



樓主在討論區發文指曾在小學欺負不喜歡的女同學，當時並沒有意識到自己構成的傷害。現在知道了就後悔曾經成為欺凌者，想向當年的受害同學道歉。(電影《29+1》劇照)

該名網民在Dcard發文，稱其曾在小學時欺凌女同學，現在後悔不已。樓主說，該名女同學在班上最矮，十分文靜，和其他同學沒什麼往來，「嗰陣時唔知係唔係因為佢個樣好奇怪，所以唔太鍾意佢」。

有一次樓主故意把女同學的手搣瘀，女同學被學姐發現到傷痕便指證了她，但事件後來卻不了了之，樓主亦沒有內疚，只有被發現傷害他人的心虛。其後又發生了幾次同類的惡性事件，樓主表示已經忘了自己有沒有更過分的行為，只記得女同學翌年就轉了校。當時她不以為然，直至中學看到了一些探討被欺凌者的文章，才意識到自己的錯誤，感到非常內疚。

就算現已大學畢業，樓主始終不時回想當年的行為，「好討厭自己當年點解會咁惡毒」。她擔心當年的惡行會為女同學帶來一生的負面影響，希望找到對方道歉，但卻不知如何找到對方。她又在文中提醒網民不要欺凌別人，「嗰種內疚嘅感覺會持續去纏擾你好辛苦同會好唔開心」。

有網民指出校園暴力的傷害可能造成受害者一輩子的心理陰影，認為加害者不值得被原諒。（《學校2015》劇照）

帖文引來網民熱議，有人認為樓主有自省己過，值得原諒，「有後悔同內疚嘅心已經好過其他加害者」，不過有人就不接受樓主的歉意，「當你喺嗰刻成為咗一個欺凌者，咁你一世都係欺凌者」。另外有不少曾經歷校園霸凌的網民表示欺凌的傷害已影響他們一生，「呢啲嘢真係會記一世」、「對我嚟講道歉已經彌補唔到我」。有人就不建議樓主貿然找女同學道歉，「有可能勾番起個傷痛」、「你做多啲好事算啦」。