與父同行被問：同老婆出街？少女1句妙答化解尷尬　網民激讚高EQ

不少人都試過認錯人或被認錯，那些時刻真的既好笑又尷尬！有女生日前發文，表示曾經和爸爸逛街時，被他的朋友錯認成她媽媽。她自嘲可能「個樣太老」，才引起誤會。當時她急中生智，靠1句精妙回應化解尷尬處境，獲網民大讚高情商！



樓主在討論區發文表示曾被爸爸的朋友把她錯認成她媽媽，她即回應自己是爸爸的「前世情人」，被網民讚揚有急才。（電影《少林足球》劇照）

該女生在香港討論區發文，稱和父親逛街時，碰巧遇到父親朋友，對方竟把她錯認成她媽媽，還問她爸爸「同老婆出嚟行街啊？」，氣氛尷尬。她當時機智妙答，「係啊！我係佢嘅前世情人」。事後她哭笑不得問網民，「到底係我阿爸保養得太年輕定係我個樣太老」。

帖文引來網民熱議，有不少人都認為樓主有急才，既免除了對方的尷尬，又避開了長相話題，「你EQ幾高」、「樓主有急才」、「我覺得好好喎」。但亦有人打趣樓主外表成熟，「你要keep（保養）好啲啦」、「只有一個可能，就係你年少老成」、「會唔會係講：『同阿婆出嚟行街呀？』」。

有網民分享自己的搞笑經歷，其丈夫僅僅年長9歲，卻被人以為是她的父親。（《愛我就別想太多》劇照）

另外，有不少網民都樂於分享自身的有趣經歷，其中有人和「老相」朋友出街被以為是父子，「同朋友（比我小幾個月）一齊行商場，售貨員行過嚟叫我買件禮物送畀爸爸（指住我朋友）」；有人妻就指老公被誤認成父親，同樣令一眾網民爆笑，「我老公只大我9年，畀樓下新來保安錯誤講咗我老公係我爸爸，我老公勁介意！」。