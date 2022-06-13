12星座努力迎來收成期　各人宜改善說話方式　教學行業旺丁又旺財

【唐綺陽星座運勢週報6/13-6/19】海王星停滯，能量場轉換的時段，過往的辛苦有機會看到成果。水星二度進雙子，反思人際關係及表達方式，做好調整重新出發，找到對的方法，讓學習能力更加蓬勃。土海密切相位，受苦受難者備受關注，反思管控嚴格的意義。



重要星象：海王星停滯、水星二度進雙子、土海密切相位

工作注意：金牛、處女、天蠍、雙魚

金牛：表現突出，有高升得獎機會

處女：眼光放向海外，擔任仲介橋樑

天蠍：專業表現特別引起矚目

雙魚：想法及執行能力讓人驚艷

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桃花注意：白羊、獅子、人馬、山羊

白羊：情感控制得宜能避免誤會產生

獅子：勇敢迎接萌芽的感情

人馬：有機會從朋友變情人

山羊：柔性付出得到正面回饋

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財運注意：雙子、巨蟹

雙子：用心思考財務的分配

巨蟹：花時間處理金錢的調度

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健康注意：天秤、水瓶

天秤：注意內分泌或循環問題

水瓶：凡事親力親為，當心過勞情況

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】