12星座努力迎來收成期 各人宜改善說話方式 教學行業旺丁又旺財
撰文：唐綺陽占星幫
出版：更新：
【唐綺陽星座運勢週報6/13-6/19】海王星停滯，能量場轉換的時段，過往的辛苦有機會看到成果。水星二度進雙子，反思人際關係及表達方式，做好調整重新出發，找到對的方法，讓學習能力更加蓬勃。土海密切相位，受苦受難者備受關注，反思管控嚴格的意義。
重要星象：海王星停滯、水星二度進雙子、土海密切相位
工作注意：金牛、處女、天蠍、雙魚
金牛：表現突出，有高升得獎機會
處女：眼光放向海外，擔任仲介橋樑
天蠍：專業表現特別引起矚目
雙魚：想法及執行能力讓人驚艷
相關文章：4生肖下半年繼續行大運！單身鼠拍拖在望 屬龍做對這件事勁吸財（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+8
下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO
桃花注意：白羊、獅子、人馬、山羊
白羊：情感控制得宜能避免誤會產生
獅子：勇敢迎接萌芽的感情
人馬：有機會從朋友變情人
山羊：柔性付出得到正面回饋
相關文章：12星座下半年運勢大公開：3大星座桃花超旺 雙子事業運強招是非（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+20
財運注意：雙子、巨蟹
雙子：用心思考財務的分配
巨蟹：花時間處理金錢的調度
相關文章：4個星座6月財運爆棚！處女遇貴人 巨蟹做對一件事讓荷包脹卜（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+4
健康注意：天秤、水瓶
天秤：注意內分泌或循環問題
水瓶：凡事親力親為，當心過勞情況
相關文章：12星座6月運程總覽｜愛情、事業、學業、金錢、健康宜、忌全攻（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+20
職場12星座｜財運隨年紀「同步暴漲」 4大星座30歲後易變得有錢日本網站揭2022下半年12星座運程 這星座極好運先苦後甜做灰姑娘12星座男誰最表裡不一愛偽裝？金牛乍看老實卻最叻詐傻扮懵佔便宜12星座男誰戀愛大過天？白羊對愛情義無反顧 人馬認定只為你痴情12星座6月戀愛運勢排行榜：金牛座終遇真命天子迎接遲來的春天？月亮星座100%揭露最真實個性！拆解什麼愛情適合你 一夜情亦有關
【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】