職場12星座｜財運隨年紀「同步暴漲」　4大星座30歲後易變得有錢

每個人都希望能過上家財萬貫，無須擔憂財務問題的尊榮人生，尤其是在年紀漸長後，盼能在退休後安享天年，因此「老來富」成為不少人熱議的話題。在命理觀念中，也有4星座是屬於上述的中年開運的類型，且轉捩點大多落在30而立的年齡區間。



專攻塔羅牌的專家艾菲爾老師首先點名水瓶座。

4個年紀越大，財運越強的星座（按圖了解）

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1. 水瓶座

在多數人眼中，水瓶座者個性較為奇異、古怪，但也是因為喜歡沉浸在自我世界的這一特質，也造就了他獨特的邏輯思維模式。這對於他在未來遭遇任何困難、議題時，都能快速找出事件癥結點、真實內幕，在投資理財方面亦是如此，能快速找出最佳的獲利、商機，並快速吸引大批人朝聖、關注，財富也隨之集結。這個狀況在30歲後會更加顯著，藉由獨樹一格的創意與思慮，踏入致富行列。

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2. 人馬座

第二個則是人馬座。他指出，人馬座在年紀還小時，常常因為憤怒、衝動等感性情緒支配，導致做事時常忽略細節。但隨着年紀增長，衝動之餘也加入了冷靜思考，待人處事更加全面。另外，他這類人生性樂觀，也不害怕困難，因此能結合各式創新元素，配合知識持續競爭，深獲賞識。在30歲後，這些成果會一一浮現，刻苦耐勞的精神也會為自己的實力達到提升效果，一併牽引財力向上。

3. 巨蟹座

第三個則是巨蟹座。由於這類人生活中較沒有安全感，在30歲前會遭遇許多挫折、困難，但在歷經風霜、大浪後的30歲下半場，他們也將越來越懂得如何自處，安全感、成熟相繼出現。而他也沒有遺失本來就具有的溫婉個性，懂得為他人提出幫助。若這類人能將相關經驗集結成冊，或是以網絡散佈，不僅能因此獲得財富，也能同時達到幫助他人的一石二鳥效果。

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4. 金牛座

最後要提到的則是金牛座。這類人個性耿直憨厚，較喜歡腳踏實地做事，但也因為這項特質，在起步、行路的速度較慢，財富累積也較其他星座來得少。但也是因為這樣穩定基礎、在專業中扎根的個性，同時也累積不少經驗。到了30歲時，這些經驗將轉化為實質的利益反饋，可運用得來的金錢投資，無論是對自己、其他企業都是不錯選擇，財氣將滾滾而來。

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