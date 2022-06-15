紫外線殺菌燈開3小時　台網紅雙腿燙傷眼角膜受損：唔知威力咁強

新冠肺炎疫情下，維持個人及環境衛生成為生活日常，各款消毒產品應運而生，但使用不當隨時得不償失。台灣YouTuber「Andy老爹」日前發文，指在家開啟紫外線殺菌燈消毒環境，其間一直留在家中，沒料3小時後竟被燈光照至雙腿燙傷及雙眼眼角膜受損，需要到醫院治理。他事後上載傷口相片引發網民討論，不少人也指使用消毒用品時要留意使用方法；香港消委會去年初曾測試市面上8款便攜紫外線殺菌消毒器，並列出使用相關消毒器的10點注意事項。



台灣YouTuber「Andy老爹」日前發文，指在家開啟紫外線殺菌燈消毒環境，其間一直留在家中，沒料3小時後竟被燈光照至雙腿燙傷及雙眼眼角膜受損，需要到醫院治理。（fb「Andy老爹」圖片）

身兼YouTuber的台灣汽車專家「Andy老爹」在facebook專頁發文，稱上周六（11日）晚上在家中房間開動紫外線殺菌燈，打算消毒環境，但並無留意紫外線的強度及威力，過程中一直留在房內。約3小時後，他發現雙腿燙傷疼痛，雙眼亦受傷未能睜開，只好急急前往醫院求診。

經診治後，醫生指「Andy老爹」雙眼眼角膜受損，建議他休息數天讓眼睛康復，並為他雙腿大面積包紮。他事後亦藉經歷發文警世，提醒粉絲及網民使用紫外線殺菌燈時必須小心避免受傷，「我自己本身不知道威力有這麼強，才會這麼蠢的使用」。

「Andy老爹」在家中房間開動紫外線殺菌燈3小時後，發現雙腿燙傷疼痛，雙眼亦受傷未能睜開，經醫生診斷證實眼角膜受損。（fb「Andy老爹」圖片）

去年初香港消委會測試了市面上8款便攜紫外線（UVC）殺菌消毒器，包括4款消毒盒及4款手持式消毒裝置，發現大部分消毒器於殺菌試驗表現理想，殺菌效能均達97%以上，不過抑制病毒表現則極懸殊。

消委會提醒，使用紫外線消毒器時須格外小心，若人體皮膚或眼睛意外地接觸產品的紫外線，有機會引致不適反應，甚至是灼傷或損害；人體若長時間或高劑量接觸UVC可造成光性角膜炎，增加患白內障的風險，亦可導致皮膚發紅，加速皮膚老化，並增加患皮膚癌的機會。因此消費者應正確使用產品，並與其紫外線光源保持安全距離，不可凝視光源，亦要避免讓兒童或寵物接觸，以免造成意外。

消委會建議，消費者只宜以便攜紫外線殺菌消毒器作為輔助用途，不應過度依賴其殺菌消毒能力。（消委會圖片）

另外，消委會指紫外線殺菌消毒器的使用限制多，例如被消毒物件是否清潔無污垢、表面是否平滑、有否重疊或被遮蔽的位置、是否在有效照射範圍，以至照射強度、時間、距離等，都會對殺菌消毒效果構成影響，故便攜紫外線殺菌消毒器只宜作為輔助消毒用途，消費者不應過份依賴其消毒能力，反之仍要保持日常個人及環境衞生，使用一般的消毒方法，例如用約75%的酒精或稀釋漂白水抹拭物件表面及罅隙，較全面及穩妥。

8款便攜紫外線殺菌消毒器效能測試及整體評分▼▼▼