老爺手機好污糟　新抱用紙巾消毒清潔被斥：點知你抹完會唔會整壞

疫情時期，若見到老人家衛生意識薄弱，後輩該如何勸導？有人妻於討論區發文大呻，日前她見老爺的手機屏幕有點骯髒，因此用消毒紙巾幫忙清潔，怎料老爺不但不領情，還斥責「點知你抹完之後會唔會整壞」，令她感委屈及氣憤。



有新抱於討論區發文大呻，日前她見老爺的手機屏幕有點骯髒，因此用消毒紙巾幫忙清潔，怎料老爺不但不領情，還斥責「點知你抹完之後會唔會整壞」。（Getty Images）

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該名新抱於香港討論區以「我用老爺部電話之前消毒下先好過份咩？」為題發文表示，日前她幫老爺買物資並送上門，其間老爺稱不知為何開不到「安心出行」手機應用程式，想她幫忙看看，她拿了老爺的手機後，發現屏幕有點面油漬，而她一向覺得老爺衛生「麻麻地」，因此拿出消毒紙巾清潔。

怎料老爺目睹後問「做咩搞佢電話」，她回答見有點骯髒所以清潔一下，而手機邊位還有點污漬未抹，老爺卻斥責她：「我哋呢啲男人上咗年紀係咁啦，我部電話一直都冇問題，點知你抹完之後會唔會整壞！」之後，老爺很大聲地嘆息「唉！」，然後「擰晒頭」地走回房間，她委屈道「我好心幫你整乾淨電話都要無神神俾你話我？」，更說打算以後也等老公一起才到老爺家。

不少網民「教路」樓主如何清潔手機又不會得失老爺，「你應該同佢講，抹下可能個安心出行用得返，咁咪咩事都冇囉」、「你下次唔好喺佢面前抹咪得」、「好小事啫，上多去幾次，抹多幾次，等佢習慣就OK」、「你唔好話佢電話有面油有漬嘛，應該轉個彎話：『你出街用完驚有菌，幫你消毒下』」、「你老爺見到可能會覺得你嫌佢污糟，攞起佢部電話前都要消毒才肯掂！所以最好抹之前講句：『老爺你部機面有污漬我幫你抹下個mon先』」。

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