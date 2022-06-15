男人最痛！18歲巴西男闖鯊魚海玩命　一秒遭利齒扯斷命根噴血慘死

外國數年前曾發生恐怖事件，一名男子在不聽媽媽的勸告下，自行跑到以奪命鯊魚聞名的海邊游泳，他甚至大膽的游到深海區，也就是直接闖入鯊魚經常出沒的禁地！



果然他的出現很快的就引起了鯊魚的注意，並向他釋出瘋狂的攻擊，最後該名男子成功被救上岸，但卻因下體遭扯斷而導致失血過多，宣告不治身亡。

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根據《每日星報》報導，這宗恐怖事件於四年前發生在巴西彼達迪（Piedade）的一處海邊，18歲的Jose Ernestor da Silva無視媽媽的勸告以及海邊的鯊魚警告標示，擅自跳入深海區游泳。

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雖然他的荒唐行為有被海邊的救生員發現，但還是無法阻止接下來發生的一幕。凶狠的鯊魚盯上了Jose，並瞬間將他拖進水裡，後來救生員亦不顧一切的跳下水救人，由於鯊魚的攻擊過於猛烈，Jose在被救上岸後下體出現嚴重的撕裂傷，換言之，他的下體遭扯斷了。

最後，Jose因失血過多在搶救的過程中身亡，得知消息的媽媽在家裡失控的尖叫，她悲痛的說：「當我聽見這件事時，我瘋了」，她接著表示，之前就已經警告過兒子，千萬不能到該處游泳，因為那邊經常發生恐怖的鯊魚攻擊事件，沒想到兒子還是選擇瞞著他偷偷的去玩，釀成了無法挽回的後果。

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