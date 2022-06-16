一切誤終生！4歲男童做小腸氣手術被誤切輸精管　意外結紮恐不育

這樣錯手一切可能誤了男童終生！美國休斯頓1名4歲男童去年做小腸氣（疝氣）手術時，醫生意外切斷輸精管，可能永久影響生育能力，家屬怒告醫院及執刀醫生醫療過失索償100萬美元（約780萬港元）。美媒指醫生透過腹腔鏡做手術時未發現切錯，直至將疝氣囊送到病理科檢查，始發現樣本有輸精管組織，意外做了輸精管切除術絕育。家屬律師指男童可能終生不育或無法自然受孕，醫療團隊建議父母待他長大後才告訴他真相，而過去都曾發生過誤切輸精管個案，但從未發生在4歲孩子身上，形容事故影響了男童的一生。



美國1名女醫生為4歲男童做小腸氣手術時，誤切了他的輸精管，影響其生育能力。（KPRC 2新聞截圖）

美媒報道，去年8月來自德州本德堡縣的4歲男童RB （化名）因小腸氣問題到德州兒童醫院求醫，德州貝勒大學（Baylor University）助理教授、小兒泌尿科醫生雅羅什（Susan L. Jarosz) 看診後建議做右側腹股溝疝修補術，但過程中她誤切男童輸精管，當時未有發現。她術後將疝氣囊移交病理學科，報告指疝氣囊樣本包含輸精管組織，才發現意外切除了輸精管組織。醫院人員事後向男童父母解釋及道歉，稱事件會造成長期影響，包括影響生育能力。

小兒泌尿科醫生雅羅什（Susan L. Jarosz)被男童家屬控告醫療過失。（KPRC 2新聞截圖）

男童父母日前怒告醫院，家屬代表律師Randy Sorrels指，醫生通過腹腔鏡做手術，從電視影像未準確識別切的是什麼，未能正確定位及分離疝氣囊和輸精管，結果她切錯了管子，做小腸氣手術意外變切輸精管結紮。家人擔心男童之後要做手術善後，甚至終生不育，事件令人無法接受，可能影響男童終生，決定起訴醫院及執刀醫生雅羅什醫療過失，指院方雖然已道歉，但未完全承擔責任，故向醫院及醫生索償高達100萬美元。

律師續指男童目前5歲，術後一直抱怨右側陰囊腫脹，但又沒發紅疼痛，早上症狀會減輕，晚上又會較嚴重。醫療團隊建議要等孩子長大後再向他解釋輸精管結紮術可能影響自然受孕，對父母來說是個艱巨任務。他又透露父母知情時極度震驚，兒子亦要面對未來的醫療、生育治療費用、精神痛苦、可能要通過人工方法生育等。過去雖曾發生誤切輸精管的案例，但從未發生過在如此年幼的孩子身上。

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家屬亦通過律師發聲明，對兒子承受不必要傷害感難過，家人仍害怕要等他十多歲時告訴他真相，而他將來還要就事故（生育能力受損）和伴侶坦承對話。

院方稱基於病人私隱，無法評論事件，但強調病人的健康和福祉是醫院的首要任務。醫院網站現時已無法查閱相關醫生的資料，但美媒指醫生過往未曾發生過醫療事故。

輸精管切除術是男性避孕方法，據英國國家衛生服務局（NHS）的數據，這是最有效防止懷孕方法之一，有效率超過99%。

（綜合）