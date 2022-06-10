懷孕20周突腳趾不能動　準媽媽得知真相崩潰　醫生：只剩2年壽命

懷孕時要特別注意身體狀況，有不適就要盡快就醫。英國1名29歲準媽媽，在懷孕第20周時發現腳趾無法移動，一天內更惡化得無法行路，經醫生檢查後獲告知晴天霹靂的消息，原來她患上無法治癒的「腦腫瘤」，只剩下2年壽命，「我只得29歲，從沒想過這件事會臨到我身上」。



29歲的準媽媽勞拉（Laura Elizabeth Mahon），在懷孕約第20周某天起床時，發現腳趾不能移動，當時以為只是因懷孕太過疲累而沒有為意，惟隔天情況變壞，惡化至不能移動右腳。（brain tumour research）

英國聖海倫斯29歲的準媽媽勞拉（Laura Elizabeth Mahon），在懷孕約第20周某天起床時，發現腳趾不能移動。她當時以為只是因懷孕太過疲累而沒有為意，惟隔天情況變壞，惡化至不能移動右腳，難以行走，接下來一周更「幾乎感覺不到右腳」。初時醫生以為是胎兒壓迫引起神經問題，遂轉送她到另一所醫療中心進行背部及腦部磁力共振（MRI）檢查。

結果她被告知1個「具毀滅性的消息」，醫生證實她得了腦瘤，指腫瘤可能已經存在多年，只是現在才開始增長。直到懷孕27周，病情已惡化到難以承受，勞拉和未婚夫決定在30週剖腹產女，女兒剛出生時體重只有3.4磅，還一度出現肺塌陷要入住特殊病房，幸好女兒其後康復出院。

直到懷孕27周，病情已惡化到難以承受，勞拉和未婚夫決定在30週剖腹產女，女兒剛出生時體重只有3.4磅。（brain tumour research）

不過沒有最壞，只有更壞，勞拉去年底再做一次磁力共振檢查，發現腫瘤增大了一倍，且無法進行手術切除，最多只能接受活組織切片檢查（biopsy）以除去約20%的腫瘤。醫生更稱其壽命只剩下2年時間，對她來說猶如判死刑般的打擊，但她接受過來後還是努力過活，不但與老公正式結婚，亦安排女兒進行嬰孩洗禮，並努力做化療，「我正在盡我所能努力戰鬥，並會為我的家人堅強起來」。