老公結紮多年　 一聽妻懷孕即臉黑疑戴綠帽　醫生追查真相大反轉

明明結紮了，但太太竟懷孕？台灣婦產科醫生分享1宗奇葩個案，指有名人妻因月經沒來而求診，一驗下發現有孕，當時陪診的丈夫即臉色一沉，原來他幾年前已結紮，瞬間陷入「綠帽」疑雲。不過醫生其後為丈夫進行精液檢查發現還有精子，而親子鑑定也確認是其小孩，真相最終大白。



（《雜種奇兵》劇照）

台灣婦產科醫生蘇怡寧在facebook專頁以「關於結紮的鬼故事」發文指，當有女生來門診看月經不規則時，第一件要想到的事情就是懷孕，「無論是什麼我月經不規則很久了，我之前不孕很久了，我有避孕，我很久沒有性行為了，不管她說了什麼」，反正驗孕就是對。

他續分享稱去年有對夫妻來看診，主要是月經沒來，他就請太太先去驗孕，但對方堅持說不可能，「我老公幾年前就結紮了」。惟蘇怡寧繼續堅持，「她很不屑的還是就去驗了，一副就是我浪費他們時間的感覺」，結果卻是「兩條線」，代表有孕了。

蘇怡寧形容當時氣氛「多尷尬就有多尷尬」，而丈夫的臉色非常難看，太太就只能一直堅稱「我真的沒有」。他此時則提醒，結紮後不代表就能百分百成功避孕，後來丈夫做了精液檢查，發現果然有精子，幾個月後進行親子鑑定，也證實就是他的孩子。蘇怡寧最後在帖文笑言，「關於懷孕這件事，不要相信病人跟你說了什麼，驗！就對了！」。