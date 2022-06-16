被上司無理責罵幾日　22歲女患精神分裂要辭職　同事嘆：咁就一世

說話要知分寸，若口出惡言、說話尖酸刻薄，隨時如一把利刃般傷害到別人。有打工仔於討論區發文表示，有名22歲「又靚又瘦」女同事工作能力不錯，但自從早前被上司無理取鬧責罵了幾天後，開始工作得不開心，長期失眠，有天突然出現幻覺和幻聽，經醫生診斷證實患上精神分裂症，現時要辭職休息。樓主十分同情該名女同事，慨嘆「咁就一世了」。



有打工仔於討論區發文表示，有名22歲女同事工作能力不錯，但自從早前被上司無理取鬧責罵了幾天後，開始長期失眠，最終患上精神分裂症。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

該名打工仔於香港討論區以「同事捱到有精神病」為題發文指出，罵下屬的是名女上司，未婚，年齡大約近40歲，認為上司「應該都有啲心理唔平衡㗎啦」，而該名女同事平日為人開朗樂觀，沒想過發生這些事後會患上精神分裂症，大嘆「好慘」。她奉勸網民「千祈唔好將壞情緒發泄喺別人身上，因為當選擇鬧同事嘅同時，有機會毀咗他人嘅一生」。

有網民認為樓主同事抗壓能力低，「如果真係鬧兩句就有精神病，樓主間公司應該大部份人都有精神病」、「你呃人，而家年輕人唔鬧得，一鬧就辭職，太多嘢做又辭職，心情唔好又辭職，老闆邊敢惹佢」。不過有網民指出「冰封三尺非一日之寒，可能以前積積埋埋有好多嘢，只係經過今次觸發到佢咁樣」、「其實係唔係大家慣咗高壓底下生存，唔係個個EQ都咁強㗎」。

樓主指出，該名女同事平日為人開朗樂觀，沒想過發生這些事後會患上精神分裂症，大嘆「好慘」。（《藍天白雲》劇照）

不少網民祝樓主同事早日康復，並語重心長地說，「其實成個世界原本就係咁無理取鬧，如果個人心態唔可以調節到，去到邊都係一樣結局，所以睇嘢唔可以太直觀，人一鑽牛角尖就好難返轉頭」。

對於有網民批評樓主同事是「溫室小孩」，樓主認為若做錯事被責罵也是正常，「但他人無理取鬧為發泄，俾人鬧你想唔想？而你俾人鬧又會唔會開心？關溫唔溫室咩事呢？」。樓主又回應其他網民批評指出，「你希望一個初出社會做嘢嘅妹妹仔內心有幾強大？咁樣講欺負弱者難道係正確嘅行為？真係世風日下，道德淪喪」。