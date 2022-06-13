肥老鼠吃太飽「大肚腩卡住」鑽不回洞　爆笑羞恥現場惹路人圍觀

野生老鼠在外遊蕩，以下水道為家，嬌小的身體要穿過下水孔不難，但一隻老鼠不知道是在地面上吃太飽還是怎樣，居然卡住鑽不下去，引起不少路人圍觀看笑話。



一名微博網友白天在路上走，看到一隻田鼠想鑽回下水道去，但肥胖的身軀卻卡在洞口。田鼠呈現頭下腳上的姿勢，尾巴和下半身露在地面上，嘗試了幾次都未果。

【圖輯】微博網民留言恥笑：「丟臉到恨不得找洞鑽進去（物理）」（點圖放大看肥老鼠卡洞羞恥現場👇👇👇）

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田鼠詭異的舉動先是引起一名騎單車的妹妹停下觀看，接著一旁陸陸續續有幾個小朋友也駐足觀看，甚至有一個男孩伸腳作勢要幫老鼠一把，將牠壓下去。

田鼠把頭拔出來，赫然發現一旁居然已經圍了一堆觀眾，羞憤地再度死命嘗試鑽洞。網友笑：「社會性死亡現場」、「一定是吃太飽了」、「丟臉到恨不得找洞鑽進去（物理）」、「這就是貪吃的下場」。

【同場加映】驚嚇！台女半夜大戰廁所老鼠 12小時後打開馬桶蓋：佢仲喺度（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】