鳥巢都有納米樓！5隻燕子BB蝸居塞爆小宅　網民笑瘋：就跌出嚟！

小孩一暝大一寸，就連燕子寶寶也不例外！



日本一名住在福井縣的網友日前在社群平台Twitter上分享一張照片，表示自己直擊到了一個「超擠」的燕子巢，裡頭肥肥胖胖的燕子寶寶們全塞在一塊，擁擠的模樣讓網民直呼「這設計不良啦！」

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從Twitter用戶@chibiko_todo上傳的照片可以看到，小小的鳥巢裡塞著5隻胖嘟嘟的燕子寶寶，擁擠得就像快把屋子撐爆了一樣，讓許多網友感嘆「小孩的生長速度真的超出預期啦。」而這幾隻小燕子們也因為外形猶如「複製貼上」般神似，意外引起討論。

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而拍攝照片的網友在接受日媒採訪時也表示，自己時常在散步的時候觀察環境，才意外捕捉到這個擁擠的鳥巢。他表示，當時看到巢裡「並肩而立」的燕子寶寶們覺得非常可愛，且牠們看起來也都長得差不多了，似乎將要離巢。

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燕子寶寶們擠在一起的照片被分享到網路上後，吸引超過12萬次點讚與轉推，許多網友湧入留言表示「好喜歡牠們胖嘟嘟的樣子」、「燕子：不要擠我！不要擠！」、「燕子的爸媽可能也沒想過小孩長那麼快」、「端端正正的模樣真可愛。」

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