奶奶係都要偷偷畀豬肉印傭食 網民聽完「理由」更火滾：內心惡毒
撰文：爆料公社
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常聽聞回教徒不能吃豬肉，你知道為什麼回教徒不能吃豬肉嗎？
宗教性的解說是：豬是骯髒的動物，宗教典籍上禁吃四蹄和不分蹄的動物，而豬正好符合這種分類。
其中，印尼是回教國家，回教可蘭經明訂不可吃豬肉，飲食習慣與華人差異甚大。多數印尼外傭因為回教信仰而不吃豬肉。
然而一名網友卻在「毒菇九賤討論區」分享了一個與家中印傭有關的故事，引起網民熱烈討論（點圖放大閱讀）▼▼▼
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「那是外傭還在的時候，外傭是印尼人，宗教信仰不吃豬肉。某日，二姑買了胡椒餅，內餡料是胡椒豬肉高麗菜。奶奶吩咐我：『你拿一個給瑞琪（外傭）吃！』我：『這有豬肉的，等一下她吃飯就好了。』奶奶：『管她的，她又沒看到。』我：『可是上次二姐已經告訴她包豬肉的。』奶奶：『哎！我女兒就是善良又老實。』我：『要拿你自己拿給她。』奶奶：『我們這種善良的人，做不來，你拿。』我：『哈哈哈，你善良，但你叫我拿給她吃，哈哈哈……』奶奶：『……』」
網民卻不覺得故事有趣，紛紛批評原PO的奶奶不尊重別人的宗教信仰。「善良的人，不會挑戰別人的宗教戒律。」「人家回教就是不能吃豬肉了，還硬要拿給外傭吃，這什麼鬼心態？毀別人根基，損自己功德的事，自己不敢做，還叫別人做，真是什麼鬼都有！」「你奶奶比電視劇的奶奶還要討厭啊！」「哈哈哈，善良的人可以唆使人家幹壞事？也太善良了！」
也有人分享類似的經歷：「就是表現善良，內心惡毒，像奶奶都說做人要有良心，嘴巴要乾淨，結果做的和她說的相反。講個故事：不知道從哪弄來一些堅果說要給奶奶吃，結果奶奶忘記，放到過期，她跟她女兒說分裝拿去分給附近的鄰居吃，反正聞起來沒味道，看起來也沒壞，堅果很貴。她女兒說不要，結果轉頭就叫老公去做這事，老公說萬一害人吃壞肚子怎辦？他才不要。她就說她教的孩子真好，都很善良，這就是家教。老公回家跟我說這事，我笑死了。」
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