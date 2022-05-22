奶奶癌症末期　老公欲賣樓救母　台妻不滿上網公審：再活也沒幾年

如果你的父母或至親不幸患上絕症，卻因沒買保險而無法得到較好的治療，你會為了幫忙付醫療費而賣樓嗎？



一名台灣男子便決定為了被驗出患上大腸癌末期的母親，賣了老家原本說好要留給他的房子，誰知卻遭到妻子強烈反對，還上網批評丈夫的做法，怒問：「難道要為了已經末期的奶奶，把身上所有的錢都丟進去嗎？」貼文引起網民熱烈討論。

如果是你會同意另一半這麼做嗎？點圖放大看原文及網民意見▼▼▼

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「前陣子奶奶被檢查出來大腸癌，但老爺奶奶都沒有買保險的觀念，所以現在要付出的醫療費就只能找小孩拿，老公跟他大哥妹妹商量後，決定一人先拿10萬（台幣）出來，不足的部分再把老家賣了。我是很不能接受這種方法，奶奶已經是末期，醫生說再活也沒幾年，而且大哥小姑買房子時奶奶都有贊助，現在只有我們還在租房子，當初奶奶也說會把老家過戶給先生，現在為什麼商量到後面變成要賣老家付醫藥費？我跟先生說大哥小姑根本佔我們便宜，但他卻說現在要以媽媽為優先，但都末期了是要優先什麼？他要我換位思考，我也跟他說如果是我媽碰到，一定不會想連累孩子，但他聽完卻要跟我離婚，我不知道我錯在哪裡，也不覺得我有錯，難道要為了已經末期的奶奶，把身上所有的錢都丟進去嗎？那以後我們要怎麼生活？」

貼文吸引網民熱烈討論，大部分也覺得錯在原PO。「你搞清楚，那不是你的房子，她賣自己房子付自己醫藥費有什麼問題嗎？干你屁事！」「就是因為你不覺得自己有錯，所以他才跟你離婚啊！我覺得他沒錯！」「那是他媽媽啊！不管是不是癌末，家人想盡孝，你就放手給他去做，不要給你老公留遺憾，錢再賺就有。」「再怎樣，那是你先生的媽媽，還有房子也是老人家買的，現在為了房子就要先生放棄他媽媽？如果換成是你父母一樣病危你會怎麼做？不管不理任由自生自滅？就算你會這樣喪盡天良，也不代表別人要跟你一樣沒良心！」「其實老爺奶奶內心也是不想麻煩兒女的，只是不幸遇到了！站在你的角度，會感覺不平，是正常的，但站在你先生的角度，他也沒錯！好好溝通，婉轉溝通最重要！畢竟是他親生父母！無論是否是癌末，無論是否有意義，對你先生來說，至少不留遺憾！」「這真的是兩難，需要動智慧了。」

也有人認真分析：「如果老爺還在，賣樓我個人覺得不是好辦法，如果奶奶不在了房子也賣了，那以後老爺住哪？跟你們住嗎？還是跟大哥住？到時候恐怕也是一次戰爭！其實有很多折衷方案可以商量的！例如說，當初老爺奶奶明言要把房子過給你先生，那此時也可以啊，例如市價1000，自己人便宜點算800，扣掉子女一人拿100，剩下500！你們就用貸款方式過戶房子，醫藥費誰都不用支出，就從這500扣！」「我在醫院服務也有醫療背景，家家有本難唸的經，我就不提家事（有幾個網友建議挺不錯的）。既然醫生建議轉安寧療護那就去吧！很多人都有錯誤觀念，以為到安寧就是不再治療等死，那是不對的。安寧是讓病人減低痛苦過較有品質的生活，但基本上是在病危時刻不做急救的醫療行為。供您參考。」「你只是有點不甘心，別人有，你也想有。都還沒到真的末期那種狀況，房子賣了嗎？是不是也可以用貸款的？還有，房子除非生前贈與，不然大伯、小姑都有特留份，你懂嗎？」

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