怒！技師趕收工忘拔罐　女生背三級燒傷留恐怖血泡　店方1句吸嬲

趕收工就能如此不負責任？內地1名25歲女生到足浴SPA店拔罐，背部放滿罐子足足30分鐘，但仍不見技師到來處理，其後才發現技師竟因趕收工忘記拔罐就下班。女生背部出現恐怖大血泡，到醫院檢查後證實背部三級燒傷，醫生稱很大機會留疤，但店方卻不停卸責只願賠醫療費，還叫她「體諒技師年紀小，技師沒有錢（賠償）」。技師的態度與店方的回應惹起公憤，網民支持女生要追究到底，有業內人士稱拔罐最多10分鐘左右，拖了半小時是非常離譜的失誤，「這是下班趕着去投胎呢」。



25歲的孫小姐早前去足浴SPA店拔罐，技師竟因趕收工而沒有回來處理，她拔罐逾30分鐘致背部三級燒傷。（微博影片截圖）

陝西西安的25歲姓孫女生向內媒控訴，她於6月11日到當地足浴SPA店光顧，先做了足浴按摩，之後技師推薦她拔罐，「拔了之後（技師）說是等會就過來」，之後再取回拔罐。惟技師出去後一直不見人影，大概等了30多分鐘，男友出去找技師，整層都不見人，最終在另一層找到職員去幫她把罐取下來，「取掉之後都已經是血泡了」。他們問店長才發現技師已經下班走了。

孫小姐到醫院檢查，醫生診斷她背部有二級至三級程度燒傷，多處創面可見血性水泡，痊癒後大概會留疤痕，後期要做醫美的話要再看傷勢程度。不過，店家事後只願賠償醫療費，孫小姐已因治療請了假，已和店方商談3次，在誤工費、精神損失等賠償沒談妥，她要求賠傊1萬元人民幣，但店方不停拖延各種卸責，說按合同事故是技師原因，應由技師負責，「然後讓我體諒技師說是技師年紀小，技師沒有錢，然後每天還要拖着」。

孫小姐大嘆事後心情焦慮，她只有25歲，很擔心留疤，每天還要忍痛去找店家商討，結果對方只叫她體諒技師，卻沒人體諒她。內媒向涉事店舖了解，經理稱已和客戶解釋，仍在協商中。

網民認為事主應報案走法律途徑追究，因為之前有被拔罐酒精燒傷的個案，「店裡賠了20多萬，他明顯在騙你，什麼要你體諒技師，是要你體諒店老闆，因為這是店老闆的責任，他得賠錢」，又指店方要求太過分，「顧客體諒店員，他們店好大的官威哦」。

不少人同時批評該技師嚴重失職，竟然忘記拔罐收工走人，正常拔罐不宜超過10分鐘。有業內人士稱技師不應該走開，「這屬於沒下鐘，拔罐有些地方5、6分鐘就可以，有一些要10到15分鐘，看個人身體情況，如果有一些很重就要提前拔掉，要不然會出水泡還要挑，那時候穿衣服都痛」。

（綜合）