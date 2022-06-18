打擊違泊新招？屯門垃圾桶陣圍封Benz私家車　網民PO高空照極震撼

屋苑打擊違泊招數層出不窮！有網民分享屯門兆禧苑的奇景，只見1架平治（Benz）私家車疑因違例泊車，被20多個垃圾桶重重包圍，畫面猶如在玩「俄羅斯方塊」，而另一邊廂，深水埗富昌邨亦有另類鎖車方式，以圍欄加鎖鏈圍封1架奧迪（Audi）房車，網民都熱議車主可如何甩身。



有網民分享屯門兆禧苑的奇景，1架平治（Benz）私家車疑因違例泊車，被20多個垃圾桶重重包圍，畫面猶如在玩「俄羅斯方塊」。（FB「屯門公路塞車關注組」圖片）

有居民今早（18日）在facebook群組「屯門公路塞車關注組」分享1組照片，只見1部銀色平治私家車，停泊在屯門兆禧苑的多層停車場外，有至少27個大型綠色垃圾桶包圍，如果車主要取回座駕，相信須花大輪工夫推開一眾垃圾桶，才能順利駛出。

網民看到照片都爆笑，「被垃圾桶圍咪算俾面，仲未俾啲垃圾擺喺架車度」，亦有人大讚清潔工人專業，「手揸住部垃圾車都揩唔到部Benz，值得表揚」，又有的笑言「架車唔要啦？順手夾埋」。有居民則上載高空照，畫面被形容如玩俄羅斯方塊遊戲，「究竟移動最少幾多塊，先可以將架車騰出來」。

另一邊廂，富昌邨近日亦有新奇鎖車大法。有網民在FB群組「車cam L（香港群組）」上載照片，顯示屋邨辦事處未有如一般做法使用輪胎鎖，反而以膠欄包圍着1部白色奧迪私家車，並用鎖鏈將膠欄緊緊連結，圍欄上及擋風玻璃都有張貼告示。

網民都笑言以為是「獨立車展」，又揶揄是否「圍封強檢部車？」，有人就估計辦事處職員怕弄花房車才會出此下策，「係咪怕被人屈返轉頭話整花條鈴，所以用新鎖法？」、「房署個經理真係一個愛車之人」。網民亦熱議車主可以如何將座駕駛出，「1個抬起（個欄），1個畀油，搞掂」、「練大隻啲一手抬起架車」。