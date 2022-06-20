好人好事｜打工仔情緒困擾心急搵工　寄信遇熱心郵局職員打氣送暖

每個人都有飽受挫折、低落無助的時候，但只需1句鼓勵，已可重燃希望。有網民日前發文，表示數年前父親病逝，家中頓失經濟支柱，自己一畢業就需要承擔養家的責任。後來因為疫情及工作壓力，開始出現情緒問題，為了脫離逆境，決定轉工，在寄履歷表時，幸運遇到熱心的郵局職員提供協助及鼓勵，遂撰文表達謝意，感激對方雪中送炭。



有網民日前發文，表示經歷父親病逝，一畢業就需要工作養家，後因工作壓力出現情緒困擾，決定轉工。寄求職信時，獲郵政局的櫃位人員鼓勵打氣，使其重拾希望。（《IT狗》劇照）

該名網民在facebook專頁「公務員secrets」發文，稱中學時期經歷父親病逝，後來高級文憑畢業後又失去綜援資助，「無仼何人嘅支援下就要自己負擔屋企所有嘅經濟」。早前因疫情及工作壓力，不幸出現情緒問題，所以心急想轉工走出困境，便趁着午飯時間到公司附近的石籬郵政局寄求職信。

當時櫃檯的職員接過樓主要投寄的公文袋，「見到我個寫到花晒嘅公文袋面，望望上面嘅地址就估到係寄去申請職位」，便熱心地教樓主重新收拾公文袋，貼好袋口時又對他鼓勵打氣，「講咗一句『加油呀，祝你成功啦！』」。樓主大為感動，稱在回公司的路上不禁落淚，「對於佢嚟講好微不足道，但對於當時嘅我嚟講真係好warm（溫暖）」。

雖然應徵的工作最終石沉大海，樓主仍然很想感謝該郵局的櫃位職員，又表示會向對方學習，在能力範圍內幫助有需要的人；同時希望藉着分享這件好人好事，鼓勵大家主動助人，「一句説話又好、一個舉動都好，話唔定救到一個人」。

有網民指香港不少郵政局職員都十分盡責，值得表揚。（資料圖片）

帖文引來網民熱議，不少人都表揚該櫃位職員，「郵差叔叔好善良！」、「向郵差叔叔致敬！」、「一句問候和關心，真係令人好感動和溫暖」；又有人感謝樓主的分享，「你的分享好重要，而家懂得感恩的人已越來越少。」、「加油呀，將愛傳揚開去」、「生命影響生命，好有愛！」