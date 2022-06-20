移民英國港人分享7點搵工心得　提醒1樣嘢勿做錯　網民讚：超實用

【移民英國／工作／費用／準備】英國是港人移民熱門地點之一，但搵工問題亦令人「頭痛」。有移英港人就在討論區分享自己找工作數月的所感所想，歸納出7點心得，提醒即使有「offer（取錄）」也不要急於接受，否則隨時中大伏。他又建議有意移民英國的港人最好準備更多預算，「要起碼頂到12 個月唔做嘢都交租生存到」。帖文獲網民大讚實用，「樓主好好人」。



有移英港人就在討論區分享自己找工作數月的所感所想，並歸納出7點心得。（資料圖片）

該移民英國港人於連登討論區以「來英搵工幾個月所感所想」為題發文，先提醒有意移民到英國的人要先做好「功課」，並準備更多預算，「啲稅務、資產、paperwork（文書工作）處理晒，預返好個budget，預算就要起碼頂到12 個月唔做嘢都交租生存到，真係要prepare for the worst（作最壞打算）」。

至於令移民港人「頭痛」的找工作問題，樓主則整理出7點心得，包括找工時機、租屋，到撰寫履歷、面試須知、技巧都有涵蓋。

即睇移英港人歸納7點找工心得▼▼▼

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帖文引來網民大讚實用，「樓主好好人」、「多謝樓主，超有用」、「睇完樓主post先知自己份cv好有問題」、「幾好，希望有人參考整加拿大版」、「（英國）租樓、油價、energy bill，全部都貴咗好多，所以啲人話儲多啲錢先嚟，都有一定道理」。也有網民關注樓主最終找到什麼工作。