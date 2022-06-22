賺翻？叫180元小龍蝦外賣竟吃出7000元金戒指　男生這樣做被讚爆

這算是吃外賣中獎嗎？廣東1名男生早前叫了價值180元人民幣（約210港元）的小龍蝦外賣，未料吃出1枚閃閃的金戒指，他聯絡店家時發現金戒指是廚師的結婚戒指，價值7000元人民幣（約8200港元），廚師做蝦時不小心掉了進去，男生目前已將婚戒歸還。網民大讚男生「食」金不昧，人格高尚，惟不少人關注這根本是食安問題，「為什麼關注的不是外賣是有異物」，又指工作時戒指外露其實違反了內地餐飲規定。



男生點小龍蝦外賣，未料吃出1枚金戒指。（微博影片截圖）

外賣吃到異物很常見，但吃出黃金的應該不多。內媒報道，6月16日，廣東東莞1名男生點了180元人民幣的小龍蝦外賣，未料打開盒子來吃後出現「大驚喜」，小龍蝦中間有1枚金閃閃的戒指，他還是第一次吃外賣撿到東西。男生隨後聯繫商家，發現金戒是廚師做小龍蝦時意外掉進去的，是廚師的結婚戒指，價值約7000元人民幣，目前他已將戒指物歸原主。

網民大讚男生是個老實人，沒有將金戒指私吞。不過，許多人關注這明顯是衛生問題，但焦點卻全落在金戒指上面，「為什麼關注的不是外賣是有異物？」、「這感覺也不太衛生」、「吃出一根頭髮都屬於衛生問題，輪到黃金戒指就這麼過去了」，又擔心男生有沒有不慎咬到，「如果不小心吃了把牙齒咬壞了，1顆牙齒1萬多呢」。有人好奇為何廚師可以戴住飾物做菜，有網民提到其實據內地《餐飲服務食品安全操作規範》，工作時佩戴的手錶、手鐲、手鏈、手串、戒指、耳環等飾物不得外露，涉事廚師或已違規。

（綜合）