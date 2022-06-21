美國公園突竄出2.74米長鱷魚　拉布拉多犬於主人眼前遭拖下水慘死

美國發生一起驚悚事件，一名來自佛羅里達州的男子帶著自己的愛犬前往公園散步，未料，在散步的途中，卻突然有隻長達274公分的鱷魚從水中竄出，並且將男子的愛犬硬拉進水中。對此，該名男子也在見到該隻大型巨鱷的身形之後，直接放棄營救愛犬，使得愛犬最終變成一具冰冷的遺體。



綜合外媒報道，美國佛州一名男子威爾斯（Joshua Wells）在本月9日時帶著自己的拉布拉多犬外出散步，並一起前往位在佛州受到當地民眾歡迎的J.R. Alford Greenway Trail公園玩耍。未料，當威爾斯與愛犬在公園附近玩「你丟我撿」的遊戲時，卻突然從水中竄出一隻長達274公分的鱷魚。

佛羅里達州常有鱷魚出沒 部分巨型如恐龍（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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然而，該隻巨大的鱷魚也在竄出水面之後，直接將威爾斯的愛犬給拉進水裡，使得水中頓時濺起一陣水花，而威爾斯的愛犬也在落水之後來不及叫，且不久就消失無蹤。對此，威爾斯表示，自己在見到愛犬遭274公分的鱷魚給拖下水後，便立即打消了營救的念頭。

此外，最終威爾斯的愛犬遺體也在該隻鱷魚經常出沒的地點被尋獲，同時也發現，該犬疑因先前並未繫好狗鍊，所以才導致該次以外的發生，使得當局立即向民眾呼籲，出門在外時，除了要看好寵物的安全之外，也應在靠近水域的同時特別將寵物給拴好。

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