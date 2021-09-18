美國男捕獲4米長340公斤巨大鱷魚　剖肚驚見8千年前神秘古文物

美國密西西比州（Mississippi）一名男子，日前捕獲一隻近4米長、重達750磅（約340公斤）的巨大鱷魚，事後將遺體送往加工廠處理，沒想到剖開肚子一看，竟然發現2件價值不斐、超過上千年以上的北美原住民文物，其中1件距今大約8千年，引發熱烈討論。



根據美國有線新聞網絡（CNN）等外媒報道，這名居住在當地的民眾漢密爾頓（John Hamilton），日前到維克斯堡（Vicksburg）的老鷹湖（Eagle Lake）捕魚，沒想到竟捕獲一頭長約4米的巨大鱷魚，上岸後將牠送至位於亞祖城（Yazoo City）的加工廠解剖。

按圖看清340公斤巨大鱷魚！

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經過解剖之後，這隻巨鱷的腹部內發現魚骨頭及鱗片、小型哺乳動物骨頭、數百粒柿子種子與一些小碎石等，更令人意外的是，竟然還發現1支「破損箭頭」，以及1個水滴狀神祕物品。漢密爾頓覺得十分驚奇，將照片拍下後分享至Facebook，結果卻引來專家和學者關注。

密西西比州地質辦公室地表地質學主任斯塔恩斯（James Starnes）看完照片後表示，這個水滴狀神秘物品叫做「鉛錘」，其中推測箭頭出產時間，大概可追溯至西元前5000至6000年前，鉛錘大約是西元前1700年產物，不過斯塔恩斯表示，他還不清楚鉛錘功用。

對此，加工廠老闆史密斯（Shane Smith）受訪時笑稱，他猜測這些鱷魚不是吃了某個人類，要不就是吃了遭印第安人射殺的獵物，畢竟牠幾乎什麼都吃，這些東西與礫石沒什麼不同。至於鱷魚年紀，推估大約80至100歲左右。

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▼遊客鱷口救人過程▼



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