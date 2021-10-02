鱷魚闖到民居　美國退伍軍人踢拖推垃圾桶收服牠　影片爆紅

美國一位勇敢的陸軍退伍軍人日前讓自己身處險境，推着垃圾桶跟一隻意外闖入民宅的鱷魚正面對決，更因對戰影片一炮而紅。不僅被鄰居與看過影片的百萬網友讚為英雄，來自全世界各地清談節目的電話更讓他應接不暇。



ABC7報道，這宗事件發生在9月28日，當事人是來自賓州費城的博齊（Eugene Bozzi）。博齊告訴記者，孩子們當時正在佛羅里達州奧蘭治縣（Orange County）的家外面玩耍，「他們在騎單車，他們在玩滑板車，他們正玩得很開心，然後聽到嘶嘶聲」。

美國退伍軍人 Eugene Bozzi 推垃圾桶與兇猛鱷魚的對戰實況。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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報道指出，博齊的家人知道噪音來自鄰居院子的灌木叢。他說，「我女兒來找我，我真的看不到，所以我得靠過去看，牠則後退一點點」。博齊表示，他跟鱷魚來個面對面後，先想著「牠有點大」，接著立刻展開行動，「我正要把我的鞋子穿上，結果穿着拖鞋就上了；每個人都（因此）拿我開玩笑」。

根據畫面，穿着拖鞋的博齊推着垃圾桶跟憤怒的鱷魚正面交鋒。他先將超大垃圾桶的蓋子打開與放倒，接着節節逼退鱷魚。鱷魚先不停往後退，一度還張大嘴巴威嚇，但博齊加速往前衝，試圖強逼鱷魚進入垃圾桶，眼見牠又往後退，乾脆翻過垃圾桶的蓋子。頭被砸中的鱷魚受到驚嚇，就這樣直接衝進博齊往前推的垃圾桶。

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從影片可見，博齊看準時機，將垃圾桶慢慢立起，並且伸手壓住蓋子，隨後推着垃圾桶越過家門前的街道，接着改成拉著垃圾桶走下山坡，最後來到一處池塘旁的樹叢附近。博齊先將蓋子掀開，接著一腳踹倒垃圾桶與快速跑開，讓鱷魚能夠慢慢爬出來。等到鱷魚離開之後，博齊才又轉回來，拉着垃圾桶趕緊快跑。

博齊告訴記者，拉着裝有鱷魚的垃圾桶走下山坡是他真正害怕的那一刻。他大笑着說道，「我在想，如果我放牠出來，灌木叢裡面可能還有另外三隻鱷魚」，也很高興人與鱷魚都沒有受傷。

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