港男轉軚決偕父母移民　提分手感後悔想「箍煲」　網民斥自私

移民是重大決定，與伴侶及家人事先商量也是正常不過。有港男在討論區發文，表示家人去年已準備移民至加拿大，但他一直打算留港，與現任女友交往時亦告知對方沒移民打算。不過近日他在父母的鼓勵下改變主意，雖已認定女友，卻不想對方艱難維繫感情，故狠心提出分手。女友得知原因傷心不已，認為樓主未有顧慮自己便下決定，惟他事後卻感後悔，甚至明言希望「箍煲」挽救。



有港男在討論區發文，表示近日臨時決定隨父母移民至加拿大，不想女友艱難維繫感情，故狠心提出分手，惟事後即感後悔，甚至明言希望「箍煲」挽救。（《繼承者們》劇照）

該名港男於連登討論區發文，稱家人去年已開始籌備移民到加拿大，他本來一直打算留港，其後與現任女友開始交往，「嗰時同另一半未一齊，仲曖昧緊，但佢知我屋企人會走，臨一齊前佢有問我留定走，我好堅決話留香港，跟住冇耐我哋就一齊咗」。

至上星期，樓主在父母的鼓勵下臨時改變主意，「諗咗幾日，決定同屋企走」，遂相約女友見面，狠心提出分手，「我嗰下心意已決，先會直接同佢講我會走，我唔想拖住佢」。他指平日冷靜理性的女友聞言即時崩潰，「冇諗過突然會爆喊話我冇當過佢另一半，由始至終冇諗過佢」。看到女友的表現，樓主頓時感後悔，「我自認真係好愛佢，而家傷害咗佢好內疚」。

他強調早已認定女友，提分手只因不願讓對方艱難維繫感情，事後亦有追問女友會否一起移民，「但佢好似心意已決想分，佢話覺得我嘅決定從來冇諗過佢，而家先問根本已經唔係嗰回事」。愈想愈後悔的他坦言「而家唔知點收科」，又稱希望「箍煲」挽留女友，「突然覺得同佢分咗手，下個未必會更好」。

樓主提分手後，平日冷靜理性的女友聞言即時崩潰，愈想愈後悔的他事後希望「箍煲」挽留女友。（《繼承者們》劇照）

網民看過帖文後，紛紛批評樓主自私，直指他作人生重大決定時竟沒想到要與伴侶商量，更單方面提出分手，「你口口聲聲講好愛佢，連傾都唔同佢傾就直接話分手，唔好講話愛啦」、「真係重視佢就唔會無問過佢就下定決心移民啦，仲要決定好移民就即刻話分手，而完全無諗過其他options（選項）」。

不過也有網民認為，樓主為自己打算並無問題，指即使女友跟隨移民亦不代表兩人能維繫感情，「顧埋人第日有咩事又怨天怨地，你做負心人就一定啦，但狠心都要做一次，再講感情呢啲話唔埋，移民都一樣，唔通當時講過唔移民就一世唔考慮咩」。