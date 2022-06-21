珍寶海鮮舫沉沒｜71年開業前6天爆奪命4級火　34人死42人傷極悲慘

【珍寶海鮮舫／沉沒／大火／四級火／4級火／奪命火警】「珍寶海鮮舫」屹立香港仔避風塘逾40年，上周二（14日） 啟航離港前往維修，詎料上周六（18日）去到西沙群島附近時遇上風浪入水，現已沉入南中國海。珍寶海鮮舫滿載港人集體回憶，原定於1971年11月「初開業」，惟開業前6天的10月30日發生4級奪命大火。當年報章報道火勢非常嚇人，終釀成34人死亡、42人受傷，船隻「付諸一炬」，輾轉花費5年、耗資逾3000萬港元，才於1976年正式開業。



「珍寶海鮮舫」屹立香港仔避風塘逾40年，是港人集體回憶，日前沉入南中國海。（資料圖片）

香港早期漁民缺乏娛樂，設宴時多數光顧在海上的「歌堂船／歌堂躉」，隨後發展演變至後來的大型海上餐廳，即愈來愈大規模的海鮮舫，深受行走南北的商人歡迎。1950年代全盛時期一度有10多艘海鮮舫泊在香港仔避風塘，當中以商人王老吉經營的太白海鮮舫規模最大。

60年代末，商人王老吉想集資建造規模更大的海鮮舫，終於1970年於九龍中華造船廠動工，原本於1971年初完成船身工程再作內部裝修，未料在10月30日，即開業前6日發生恐怖奪命大火。

「珍寶海鮮舫」1971年開業前6天發生4級火造成34死42傷。（本港台截圖）

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據當年報章報道，珍寶海鮮舫開業前6天有工人燒焊時造成的火花，意外燃起船內的裝修物料，結果引起大火，火勢迅速蔓延成4級大火，現場「烈焰沖天，全船設備，付諸一炬」、「船上人紛跳水逃生」。火勢猛烈令到全船籠罩在煙霧下，幾乎看不清船隻，港府派出葛量洪號滅火輪撲救。大火令船身出現13度角傾斜，頂層的「天壇」塌下，船隻幾乎盡毀，最初傳出的死亡人數約20人，當局其後要花時間找出死難者，最終大火造成34人溺斃或命喪火場、42人受傷。

由於王老吉無力再出資修復，海鮮舫業權轉到賭王何鴻燊及新世界發展創辦人鄭裕彤之手，歷時5年、合共花費逾3000萬港元重建，仿照中國宮廷設計，於1976年10月正式完工並開業，之後再將「太白海鮮舫」及「海角皇宮」收購，結束競爭局面，珍寶海鮮舫亦令成香港仔最大地標，歷年來招待了無數遊客與香港市民，亦是許多電視電影取景地點，詎料突然永別，連同港人的集體回憶沉於海底。

珍寶海鮮舫離港前的最後身影：

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（綜合）