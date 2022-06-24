愛上姨姨│28歲港男與45歲中女成炮友　因1句話驚覺沉船：似愛上佢

到底迷倒小鮮肉需要甚麼條件呢？有男生日前在網上發文，表示與1名大他17年的女子原本只是肉體關係，直至某日，女子對他說了1句話，他才意識到愛上了對方，「我好似瀨咗嘢，好似愛上佢」。可惜戀情不但不被他人看好，就連他自己也羞於啟齒。



28歲的樓主日前發文表示愛上了1名大他17歲的女子，2人原本只是肉體關係，後來卻突然愛上了她，更為此煩惱不已。（《熟女強人》劇照）

該名28歲的港男在香港討論區發文，稱早前結識了1名45歲的女子，並與其維持着肉體關係。直至他們就某件事討論，該女子嬌嗔了一句，「佢同我講，你又唔係我邊個，使咩你理」，那一刻他才知道自己「沉船」，不滿足於有性無愛的關係。當女子向他表達想從「炮友」身份晉升成情侶時，他也心動不已，「佢想我做佢男朋友」。可是，他心底其實有些介意讓旁人知道這段情，女子亦知道他的想法，「佢都知我介意畀身邊人知道佢咁大年紀」。他認為沒有人能接受他這段相差足足17年的「母子戀」，因此煩惱不已。

帖文引來網民熱議，有人好奇樓主與該女子的相戀經過，亦有人懷疑女子的魅力就是財力，紛紛嘲諷地恭喜樓主，「姨姨我不想努力了！」、「恭喜泊到好碼頭」、「好嘢師兄，點識㗎？教吓路！」。不過亦有人不看好這段感情，「慢慢你會發覺每朝起床，對着身邊那副蒼老的面孔，人生無晒意義及動力」、「你自己都唔接受咁好難叫人支持你」。