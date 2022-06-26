台人妻懷疑「收入唔差」老公留錢養小三　公開家庭支出結局秒反轉

撰文：聯合新聞網
出版：更新：

婚姻不容易，除了常見的婆媳問題外，經濟也容易壓垮家庭和諧。

有一名台灣女網友抱怨先生收入不錯，一個月近10萬元（台幣，下同），不過扣掉生活支出後，卻死不願意把剩下的錢繳出給她保管，讓她懷疑先生是不是在外面養小三。

但女網友po出家庭支出後，網友風向一面倒支持先生，「你才該檢討自己吧」……

仲有索爆女網友公開叫人夫考慮改娶自己　點圖睇睇原文全文同網民反應▼▼▼

+22

一名女網友在臉書社團「靠北老公2.0」發文說，和先生都是40多歲，先生月收9萬8，自己收入2萬5，平常先生會出房子供款2萬5、家庭支出4萬7，偶爾自己會出1萬的家庭支出，先生還剩下2萬3，自己剩下2萬5，如果自己偶爾出1萬的家庭支出，那自己就剩下1萬5。

女網友指出，逢年過節，包給各自爸媽，都是先生出最多，紅包跟情人節禮物都是直接拿現金給自己，但是剩下的錢卻死都不繳出來，先生解釋，在外面可能有聚會、股票、急用時可能也要花費，但原po則認為先生去上班幾乎花不到什麼錢，公司食堂也有打9折，每天給200元應該夠花了。女網友表示先生怎麼講都不妥協，認為身邊的朋友幾乎都把薪水上繳給老婆，甚至懷疑先生是不是在外面有養小三，才會這麼吝嗇不把剩下的錢給她，「我不知道該怎麼辦才好？請各位網友給我意見，謝謝大家！」。

【同場加映】超過200歲│90歲夫偷食60歲小三　80歲老婆組「嫲嫲捉姦團」怒罵（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+4

貼文一出網友風向全倒向先生，「我只看到他養了一隻水蛭，沒看到養什麼小三」、「我們都支持老公提離婚，盡早解脫」、「你要不要重新看一次自己寫了些什麼」、「先生願意承擔所有的開銷已經很棒了，剩餘的就讓他自己去規劃，若他是負責的人，相信這兩萬多他也不可能隨便亂花費」、「42歲還2萬5，是不是該檢討自己呀」。

【同場加映】渣老公竟帶小三返屋企食飯　話有咗BB要負責　奶奶反應令新抱感動（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+10
做歌舞伎演員老婆慘過嫁入豪門　行李全部你拎　老公偷食你要道歉奄尖台女訂單長文呻外賣仔愛「偷食」　店家超強鎖鍊結一招杜絕【心理測驗】出軌嗰個一樣可以係你　測測你喺乜嘢情況下會偷食12星座男忠誠度排行榜！人馬只用下半身思考？對付偷食天秤靠一招台女星遇極品渣男友　偷食累埋佢染病仲零悔意　攤牌後劇情神展開細So偷食｜老婆超好點解仲要搵小三？全因男人都有一種麻煩天性

延伸閱讀：

非5職業、年收3百萬不嫁 他推「田僑仔」卻遭女生嫌：降格局

憋尿喝水少 易導致泌尿道發炎

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

帽事嘅
婚外情
第三者問題
婚姻
離婚
聯合新聞網
熱話
台灣
你可能感興趣