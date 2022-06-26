台人妻懷疑「收入唔差」老公留錢養小三　公開家庭支出結局秒反轉

婚姻不容易，除了常見的婆媳問題外，經濟也容易壓垮家庭和諧。



有一名台灣女網友抱怨先生收入不錯，一個月近10萬元（台幣，下同），不過扣掉生活支出後，卻死不願意把剩下的錢繳出給她保管，讓她懷疑先生是不是在外面養小三。

但女網友po出家庭支出後，網友風向一面倒支持先生，「你才該檢討自己吧」……

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一名女網友在臉書社團「靠北老公2.0」發文說，和先生都是40多歲，先生月收9萬8，自己收入2萬5，平常先生會出房子供款2萬5、家庭支出4萬7，偶爾自己會出1萬的家庭支出，先生還剩下2萬3，自己剩下2萬5，如果自己偶爾出1萬的家庭支出，那自己就剩下1萬5。

女網友指出，逢年過節，包給各自爸媽，都是先生出最多，紅包跟情人節禮物都是直接拿現金給自己，但是剩下的錢卻死都不繳出來，先生解釋，在外面可能有聚會、股票、急用時可能也要花費，但原po則認為先生去上班幾乎花不到什麼錢，公司食堂也有打9折，每天給200元應該夠花了。女網友表示先生怎麼講都不妥協，認為身邊的朋友幾乎都把薪水上繳給老婆，甚至懷疑先生是不是在外面有養小三，才會這麼吝嗇不把剩下的錢給她，「我不知道該怎麼辦才好？請各位網友給我意見，謝謝大家！」。

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貼文一出網友風向全倒向先生，「我只看到他養了一隻水蛭，沒看到養什麼小三」、「我們都支持老公提離婚，盡早解脫」、「你要不要重新看一次自己寫了些什麼」、「先生願意承擔所有的開銷已經很棒了，剩餘的就讓他自己去規劃，若他是負責的人，相信這兩萬多他也不可能隨便亂花費」、「42歲還2萬5，是不是該檢討自己呀」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】