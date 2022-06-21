婆婆搭的士獨自求診　疑患失智症忘地址　司機唔收車資仲做呢件事

「揸的士都有善良㗎！」有的士司機分享指，日前在上水遇到1名行動不便的老婆婆截車，稱要前往診所求診但忘記地址，他一邊慢駛一邊嘗試讓婆婆想起，到達診所時卻發現未有開門，只好原路送她回家，並拒收車資，加上婆婆沿途講及3個兒子不願照顧她，更令司機聽得心酸。司機的舉動獲網民大讚，對他衷心致敬，「日行一善！多得遇到好司機」。



有的士司機分享指，日前遇到1名老婆婆截車，稱要前往診所求診但忘記地址，到達診所時卻發現未有開門，只好原路送她回家，並拒收車資。（資料圖片）

該的士司機在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文稱，上周六（18日）下午2時放，在上水金錢村接載1名撐着拐杖的婆婆上車，她上車後沉吟一番稱「要去睇醫生，但係唔記得要去邊度睇？」，司機亦不知所措，遂一邊慢駛一邊說出區內多間診所名稱，希望幫助她想起。擾攘數分鐘後，婆婆稱要前往「賽馬會診所」，惟司機想起該診所要預約，而且星期六下午不會應診，但見婆婆都未能確定，唯有照駛往該診所，「我即管送你去賽馬會診所睇下啦，我會等埋你真係有醫生睇先開車走」。

司機駕車時勸婆婆下次找家人陪同求診，卻意外挑起對方的傷心處，婆婆稱自己有3個兒子1個新抱，「但係佢哋使晒我啲錢，就唔再理我！」司機聽後都不知如何安慰婆婆，只好保持沉默。到達目的地後，診所果然未有開門，令司機大感心酸，決定送婆婆回到金錢村，並主動稱不收60多元的車資，「你唔使俾錢喇，當我請你食生果啦」。婆婆則感不好意思婉拒道「唔得，你都要搵食㗎嘛」，最終向司機遞上20元就下車，司機看着其佝僂背影，心酸湧上心頭，「希望阿婆嘅仔女並唔係阿婆所講咁不孝，只係阿婆少少認知障礙嘅幻覺」。

司機的善舉獲網民大力讚好，更稱他是行業典範。（資料圖片）

司機的善舉獲網民大力讚好，「好感動！好人一世有好報！」、「有能力有心的士車長應該多做，因為遇到了是緣份也是福份」、「欣賞你的耐性及善心」、「呢啲咪行業典範！（如果）有一半嘅司機係你咁，香港人對的士嘅態度會180度改變」，有人亦認為婆婆似乎患有認知障礙，幸好遇上好司機，「最重要是問多一句，少一個迷失的機會」。