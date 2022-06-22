夫妻搭𨋢情不自禁親吻　保安偷拍廣傳兼1個字評論　遭炒魷再被捕

情侶或夫妻一時情不自禁親熱一下是人之常情，四川1對夫婦早前乘搭升降機回家時，因𨋢內無人而親吻一番，沒想到大廈保安員竟偷拍閉路電視畫面，還在片段加上低俗評論上載至社交平台群組。夫婦得知事件深受困擾隨即報警，大廈管理公司其後公開致歉，向屋苑住戶承諾永不錄用該名保安員；當地警方亦以涉嫌偷拍罪處以保安員行政拘留10日的刑罰。



四川1對夫婦早前乘搭升降機回家時，因𨋢內無人而親吻一番，沒想到大廈保安員竟偷拍閉路電視畫面，還在片段加上低俗評論上載至社交平台群組。（微博影片截圖）

事發上周四（16日）晚上，四川宜賓1對30多歲的夫婦外出後回家，兩人入𨋢後本來各站一邊，但𨋢門關上後，穿着背心短褲的妻子見升降機內沒有其他住客，情不自禁走近丈夫索吻。男子亦欣然接受太太的動作，兩人相擁親吻長達數秒。

夫妻間的恩愛舉動本來並無影響他人，沒想到當日值班的大廈保安員卻將閉路電視片段擅自偷拍下來，更加上低俗、欠缺尊重的評論，如批評片中女子「騷」等等。他之後更將片段上載至屋苑住戶群組，令影片迅速瘋傳。

無辜成為親熱片段「主角」的黃姓夫婦大怒，直言得知事件後「氣得整天吃不下飯」，又指本身知道升降機內有閉路電視，「以為是為保護住戶生命財產安全而設置，沒想到被保安員如此濫用」，兩人最終決定報警。

當地派出所接獲報案，經調查後迅速逮捕肖姓保安員，指他於事發當晚未經他人允許，私自拍攝黃姓夫婦的親熱影片，並將其發布到互聯網上，對二人生活造成不良影響，遂按偷拍相關法例處以肖男行政拘留10日。至於屋苑的管理公司亦急急發聲明，公關向黃姓夫婦及全體住戶致歉，同時表示已辭退及將永不僱用肖姓保安員，又承諾日後不會再發生同類事件。