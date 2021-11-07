食米線驚見「彩虹腩肉」　女子發難反被批無知　食安中心早有解釋

呈現彩虹色或金屬色的豬肉能吃嗎？最近有港女在討論區上分享，指她光顧米線店時遇上「幻彩色」的腩肉，令她感到不滿。雖然侍應表示可以為她更換米線，但她堅持事件並非可以這樣解決，因為如果起因是肉類變壞，她或需要去看醫生。港女帖文引來網民熱烈討論，直言肉豬現「彩虹色」的情況很常見，指樓主沒常識。

食物安全中心曾經在《食物安全焦點》中分享，指中心不時收有關肉類表面出現彩虹色或金屬色的投訴，其實相關現象是物理學中的光學影響。另外根據外國食物安全監督機構，肉類出現彩虹色並不會影響肉質或導致食物安全問題。



樓主上載圖片，指自己在米線店吃東西的時候，發現腩肉有奇怪的幻彩顏色，覺得擔心。（連登討論區圖片）

樓主上載圖片，指自己在米線店吃東西的時候，發現腩肉有奇怪的幻彩顏色，覺得擔心。（連登討論區圖片）

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該名女網民在連登討論區上發文，指在米線店吃米線時選配腩肉，但卻發現腩肉呈現幻彩色。她曾經向侍應查詢，但對方指顏色起因是豬毛，「話換畀我」。女生於是在餐廳「發爛渣」，當場表示「喂，唔係換咗佢就解決咗件事，我都要知係咪壞咗，我使唔使撳定錢睇醫生㗎」，但侍應仍堅持更換1碗新的米線去處理。

帖文很快引來網民熱烈討論，不少人都指肉質屬正常，反認為樓主大驚小怪，「其實好多時平時啲豬肉都係咁樣」、「好正常，成日見到都照食」、「食叉燒有時都係咁，小事嚟」。甚至有網民表示，只要Google就可以知道肉類出現彩虹顏色的起因，樓主「抵被人鬧」。

食安心中心曾經在《食物安全焦點》中解釋，肉類出現彩虹顏色並不影響食物安全。（資料圖片）

食安中心在2017年9月第134期的《食物安全焦點》中提到，中心不時都會收到市民投訴，指有肉類切開後出現有光澤的金屬色，詭異顏色令他們擔心會出現食物安全問題。

中心解釋，肉類切面出現相關問題是物理現象，指肉類食物含有鐵質、脂肪及其他化合物，在肉類肌肉的橫紋結構及纖維特性下產生衍射作用，令照射在肉類上的光線折射出彩虹顏色。另外肉類化合物亦含有多種色素，加熱及加工後亦可產生彩虹色或綠色的光。中心表示，根據海外的食物安全監管機構，肉類呈彩虹色並不表示肉質變差或有安全問題。