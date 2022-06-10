超準心理測驗！一秒測出你的情路坎坷指數「選這個」專吸渣男埋身

有些人談起戀愛來，平時再精明也會瞬間陷入「戀愛腦」，將全部精力與心思都放在愛情與戀人身上，也特別容易遇上渣男、渣女，情路特別坎坷！



台灣星座專家唐綺陽也於節目《女人我最大》中提供一則有趣的直覺測驗，一秒就能測出「情路坎坷指數」一起來試試吧～（點圖放大測出「你的情路坎坷指數」👇👇👇）

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問題：在百貨公司掉了東西，直覺後來如何？

1. 有人追來還給自己

2. 用廣播還是沒找到

3. 回到家都沒發現掉東西

4. 馬上發現回頭就找到

選好了嗎？讓我們一起看答案吧↓

選擇1. 有人追來還給自己

情路坎坷指數：50%

對於沒心動的對象很清醒，平時戀愛相當理性，但一旦被打動了，就容易蒙蔽雙眼，執著地渴望一切照著戀愛劇本～不過，若被觸及底線，則會馬上踩剎車。

選擇2. 用廣播還是沒找到

情路坎坷指數：120%

有聖母情結，總是為情所困，縱使時常遇到同一類渣男，卻也因為抱著想改變渣男的心態，最後總是被傷得遍體麟傷，卻依舊不後悔，陷入萬年吸渣體質的苦循環～

【相關圖輯】每個女人都有粒渣男磁石 答幾條問題即知最易衰喺邊種壞男人手上（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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選擇3. 回到家都沒發現掉東西

情路坎坷指數：80%

自以為看男人相當有眼光、精挑細選，一旦墜入戀情，就會毫無保留付出所有，甚至容易出現金錢被綁在一起的局面，加上心軟又好面子，因此會在感情後期成為工具人，一昧付出，明明感受到不公，也無法跳脫渣男、渣女的魔掌。

選擇4. 馬上發現回頭就找到

情路坎坷指數：10%

不經一事不長一智，一旦吃過渣男、渣女的虧，就會學乖了～這一組的人心中自有一把尺，就算在戀愛中，仍能保持清醒，一發現矛頭不對，就會當機立斷地放手！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】