女兒名字竟與老公以前小三一樣　人妻崩潰　網民：這名字一語雙關

幫新生兒取名是一門大學問，除了請算命師幫忙推薦命名組合，父母多少也會將對兒女的期待融入其中。日前一名女網友在網絡上發文，透露女兒的名字是老公以前的小三，讓她感到相當介意，因此發文詢問大家意見，而帖文底下也掀起討論。



日前一名女網友在Dcard以「女兒的名字是老公以前的小三」為題發文，事主透露老公以前跟別人交往的時候有劈腿過，所以自己剛開始也是猶豫很久才決定和他交往，「他也給我很多安全感，手機也不怕我看」。

老公對前度念念不忘，竟將感情投放在女兒的名字上……（按圖了解）

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事主提到交往三年多時結婚了，並且剛生下一個女兒，但老公卻幫她取了一個不常見的名字。沒想到，當事主在社交平台上和朋友分享女兒名字時，有好友透露「那是他以前小三的名字」。

事主表示自己事後和老公那任女友確認過，名字真的是一模一樣。在帖文的最後，事主無奈提出擔憂，「我不知道怎麼跟老公說我介意，看到老公很寵女兒就覺得怪怪的，當然我還是很愛我的女兒的」。

帖文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示：

．「人家都說女兒是老爸上輩子的情人，這名字一語雙關，太神了」

．「女兒雖然說是地表最強小三，但也不能真的取小三名字吧」

．「再生一個兒子叫前男友的名字」

．「真的夠渣的！他想生活裏都要充斥着她的名字」

．「每次唸女兒的名字都會想到小三」

．「雖然他很寵女兒是件好事，可是女兒名字的由來我不能接受，總覺得好彆扭」

．「我不能接受欸，那是我們的女兒，不是你前女友」

．「好噁喔！這男的在想甚麼」



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另外，也有網友分享自身類似經驗：

．「我剛出生時，原本的名字也是我爸之前初戀情人的名字，後來阿公去算命說那個名字不適合我所以才改掉，後來我妹出生我爸又取同樣的名字，很堅持就是要用初戀情人的名字，我媽在我們長大之後總拿這件事出來嘲諷，初戀情人的名字用在小女兒身上，數十年時間這件事對我媽也是一個心結」

．「我前男友也把我們當時一起養的寵物，取名成他以前喜歡的女生的綽號」

．「我的名字真的來自於爸爸以前班上暗戀的女生，爸爸說她長得很漂亮，但我媽不知道」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】