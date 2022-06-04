心理測驗｜你在愛情上有甚麼盲點？這類人天生易動情被無辜當小三

引人注目的外貌、開朗迷人的性格、獨立自信的風采、得體的穿著和社交能力，都是一個人之所以能吸引異性與否的魅力要素。想要知道單身許久的自己，向外展現的性格和形象是否就如自己所想的一樣？



當我們感到疑惑時，經常會用心理測驗來更了解自己。不如就來測驗看看，你在情場上是個怎樣類型的人吧！

請依序以直覺回答以下問題，來看看你能否打破愛情是盲目的厄運？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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第一型的你：愛情絕緣體

你太過理性，即便有許多異性向你示好，但你仍然不為所動。是本身神經大條不容易察覺？還是因為潛意識對「談戀愛」這種事情有抗拒？答案或許只有你自己知道。總之，你是個不易發情的慾望絕緣體，對情感過份壓抑的你，很難挑逗，通常也很難會有甜蜜戀愛的契機喔。

第二型的你：第三者特質

你是一個想像力豐富的浪漫之人，會經常沉浸在自己編織的愛情想像中。感情豐富的你很容易被別人引誘，所以要小心出軌或成為他人的外遇對象，動情容易卻不太專情是你的戀愛特質。

第三型的你：淡如水之戀

你的感情生活多半平淡而乏味，所以年紀愈大，在這方面就愈會收心。其實，你喜歡壞人和特別的異性，內心其實也充滿愛與被愛的渴望，只是過分矜持不好說出來。

第四型的你：被動等待戀情機會

表面上的你看起來嚴肅刻板、冷靜自持，不過骨子裡可是熱情如火，對於性愛充滿期待，感情上你可以說是非常被動和自我節制的人，由於你太習慣接受引導，所以即使渾身熱情如火，一般人也很難看得出來。

第五型的你：自我中心型

很多事情你都不按牌理出牌，一般異性常用的催情大法與欲擒故縱對你來說都沒什麼用，因為你連自己喜歡什麼都不太說得清楚。此外，在情感的世界中，你是個自我且任性的人，熱情或是冷淡都看個人心情，有時會忽略了對方的感受。

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第六型的你：追求刺激型

意外的是，內心裡的你其實並不熱情，你的大膽或是主動，有時候只是為了證明自己的魅力，並非有什麼強烈的情感需求，雖說你缺乏衝勁，但無聊的戀情也很容易讓你斷電。多采多姿的感情生活才是讓你歡愉自在的最佳良方呢！

第七型的你：具挑戰性的愛情

愈得不到的你愈要！想要讓你心動，你需要的只是一個情敵，抑或是對方意興闌珊，對妳愛理不理你才會燃起鬥志。沒有挑戰的戀情，經常讓你顯得意興闌珊，唯有在出現競爭或難題的時候，你才會覺得性致盎然。因為愈是得不到，你就愈是想要，醋勁與逆境非常能激發你的感情。

第八型的你：誤把同情變成是愛情

迷惑的你，很容易把同情的感覺當成愛，這種錯覺會讓你有時候把「愛」與「性」分不太清楚。這種感官的沉溺很容易讓你上癮或是感動，所以要小心陷入不理性的慾望泥沼裡。乍看之下你有點高傲，實際接近之後就能了解，你其實並非如此。

第九型的你：熱戀發電機

你真的非常有魅力！你是個全年無休的愛情放電機，說你是個情感女王還真的是一點都不為過，你相當懂得享受戀愛和感官的美好，而且一旦陷入其中就會死去活來，你是個愛情動物，沒有戀愛就很難好好過日子。但偶爾也要學著獨處才比較好喔！

第十型的你：為戀情不擇手段

你其實非常厲害。你會只憑感覺去喜歡一個人，愛情對你來說永遠只是手段而非目的，而你不一定會和每一個對象都發生肉體關係，平日，你也只喜歡沉溺在自己的想像世界當中。於你而言，愛情有點像是打獵的過程，你往往過分專注在過程的感覺，一旦到手後反而比較沒動力維繫了。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】