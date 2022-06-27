人渣！3孩父約9歲女童「車震」性交判緩刑　輕判原因曝光引爆爭議

自己都有3個小孩，他怎下得了手！台灣1名育有3名孩子的單親爸爸，去年玩網上遊戲認識1名9歲女童，其後相約見面，他開車接載後稱「徵得女童同意」，2人在車廂後座性交，女童回家後被母親察覺有異，得知事件後震怒報警。３孩之父終被控與未滿14歲之女子性交罪，原本量刑是3年以上、10年以下刑期，但法官考慮多個因素後，最終輕判1年8個月，緩刑5年，男子避過牢獄之災，判決結果在網上引起極大爭議。



呂男玩網上遊戲認識只有9歲的受害人，明知對方年幼仍相約晚上見面。（示意圖／Getty Images）

案情指，任職司機的姓呂男子於2021年6月玩網上遊戲時，認識當時只是9歲、差2個月才夠10歲的受害女童，2人用LINE聊天，他當時明知女童僅得9歲，仍相約晚上見面。同月23日晚，他駕車接載女童到一處軍營附近，聲稱自己「徵得女童同意」後，2人在車廂後座性交一次。

女童回家後舉止有異被母親察覺，經查看她的手機及追問下，驚揭女兒竟曾與1名男網友性交，馬上報警。警方事後以DNA對比，證實呂男與女童曾有性關係，他其後認罪，並希望賠償和解。女童作供時承認未有被施暴，2人是合意性交，但台中地檢署決定控以與未滿14歲之女子性交罪，法定刑期為3年以上、10年以下有期徒刑。

法官在庭上認為，呂男明知女童年幼，身心應無法考量性行為的結果，而據DNA對比及行車紀錄等證據，認定兩人曾性交，會影響女童身心發展。

女童回家後被母親察覺有異，查看手機及追問揭發她和男網友性交。（示意圖／Getty Images）

不過，法官考慮到呂男未有違反女童意願、事後認罪有悔意，而且他要獨力養育3名未成年子女及母親，收入只有3.8萬台幣（約10,170港元），經濟能力不算好，加上他受審期間仍盡力和受害人達成和解，並已履行調解條件，受害人不追究，他更獲女童的母親原諒。基於上述因素，法官決定減刑，最終輕判1年8個月徒刑，兼緩刑5年，毋須入獄，要提供80小時的義務勞務及接受法治教育3次。

判決一出即引來網民爭論，有人直斥判刑太較，「9歲，太可怕了」，認為對小孩下手他可能有戀童癖，「那他的子女會不會很危險？」。有人指犯人育有3名孩子還這樣做，「是喪盡天良吧」，直指判決過程有問題，與9歲女童性交而毋需入獄，難有阻嚇作用。

（綜合）