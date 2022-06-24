叻仔！視障人士拖導盲犬飲茶遭拒　10歲童見義勇為1句KO無知職員

年紀小小就懂得見義勇為，叻仔！有網民分享1件好人好事，指有次光顧茶樓時，遇到1名視障人士攜同導盲犬入內，惟職員堅持要求將導盲犬放入狗袋或狗車，令他相當為難，此時1名年約10歲的男童卻大聲反駁職員，「導盲犬可以入餐廳，唔使用寵物車」，令樓主肅然起敬，男童的媽媽亦大讚他「叻仔」。



有網民分享1件好人好事，指有次光顧茶樓時，遇到1名視障人士攜同導盲犬入內，惟職員堅持要求將導盲犬入狗袋或狗車，令他相當為難。（Gettyimages）

有網民日前投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，指早前與家人飲早茶時，剛好坐在近門口位置，當時有視障人士拖住一隻有「導盲犬」字樣的狗進入茶樓，職員見狀即查問「有冇帶車或者狗袋？」，而視障人士則回答指，導盲犬受過訓練不會咬人，亦不會騷擾其他客人。惟職員堅持稱：「唔得喎，我哋呢度一係入狗袋，一係用狗車。」

正當樓主打算出聲指正時，附近1名目測10、11歲的小朋友大聲說「導盲犬可以入餐廳㗎，唔使用寵物車」，職員聽後有點猶豫，稱要先詢問經理意見，「因為我哋驚畀人投訴」。未幾經理前來處理，向視障人士表示「你快啲入嚟，快小小食，一陣食環嚟查，我哋就大獲」。最後該名視障人士被安排到較後位置，有年長食客即露出嫌棄的眼神，更冷言冷語稱「驚會食到啲狗毛」。

不過當視障人士經過該名小朋友旁邊時，小朋友安慰他說「唔使理佢哋，隻狗狗好可愛」，其後一個場面更令樓主感到很有愛，「佢媽媽摸一摸個小朋友塊臉，讚佢叻仔」。樓主認同媽媽給予鼓勵，「畀個小朋友知道，就算大部分人覺得係錯嘅事，其實你（小朋友）先係啱㗎」，他亦相當佩服其勇氣，「我諗我好似佢咁細個嗰時，應該係唔敢出聲嗰個。咁細個識見義勇為，係叻仔嘅！」。

年約10歲的男童大聲反駁職員，「導盲犬可以入餐廳，唔使用寵物車」。（《暖男爸爸》劇照）

網民都大讚該名小朋友「好叻」，直言大人都未必夠膽出聲，「但小朋友就立刻出聲，勇敢」、「同理心同正義感唔係人人都有」、「有見識，真係無知先可怕」，亦有人指媽媽家教好，「媽媽教得真係好好」、「佢媽媽個牌係金色嘅」。

根據《殘疾歧視條例》（第487章）訂明，任何人士如拒絕視障人士攜同導盲犬進入容許公眾人士進入的處所，或拒絕向他提供服務或設施，則可能被視為觸犯《殘疾歧視條例》。另外，《食物業規例》（第132X章）第10B條在規定任何人不得攜帶狗隻進入食物業處所的同時，明確訂明為完全或局部失明人士充當嚮導的狗隻則屬例外，故現時法例是容許導盲犬進入食肆範圍內（食物室除外）。