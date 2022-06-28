移民英國｜港男分享英國工作體會　列3點完勝香港：chill勁多！

【移民英國／工作／IT】找工作是移民後最重要的問題之一。有任職資訊科技業（IT）的移民英國港男分享在英國工作感受，形容自己在英國比在香港工作有3大優勢，包括工作量較少、給予完成工作的時間較長，以及人工薪酬比香港更高，直指「chill（放鬆）過喺香港勁多」。

帖文引來網上熱議，有網民表示「真心冇諗過原來work life balance係真」，也有網民認為主要看工種而定，「有啲工相對（香港）英國搵得多啲」。



有任職資訊科技業（IT）的移民英國港男分享在英國工作感受，直指「chill（放鬆）過喺香港勁多」。（gettyimages）

該移民英國的26歲港男於連登討論區以「係英國返左個令月工，真係幾舒服，值得過嚟一試」為題發文，形容在英國工作「chill過喺香港勁多」，因「workload低啲」、「畀多好多時間你做」，最重要是「份糧扣完稅都多過香港份糧」，也可以自由選擇在家工作（work from home），直言「慶幸自己當初有下定決心過嚟試下，見識下世界識下唔同嘅人」。

樓主提到，自己目前1年人工稅前約6萬英鎊（約58萬港元），「呢到真係重視IT人，畀高好多人工。做同一個role但泥到出多好多」，惟由於在英國住屋要自己交租，「扣埋租就唔係好儲到錢」。

樓主提到，英國「真係重視IT人」，「畀高好多人工。做同一個role但泥到出多好多」。（gettyimages）

樓主另分享在英國找工作時體會，指剛移民到英國時找了2至3個月工作，計及BNO簽證（BNO VISA）、機票、租樓及交通膳食，找到工作前花費約10萬港元，並說「真係睇你夠唔夠膽過嚟，有VISA搵工易好多，每次first in都問你有冇VISA，有就即刻順攤好多」。

帖文引來網上熱議，不少網民讚「好正」，「真心冇諗過原來work life balance係真」、「work from home有動力好多」、「係幾爽，多返好多私人時間陪屋企人」、「應該係香港underpaid得好緊要」。不過也有網民認為，在英國工作未必每一行都如樓主所說的輕鬆舒服，「睇你咩工啫，有啲工相對（香港）英國搵得多啲」。