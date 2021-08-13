慳家女上司中六合彩　賠錢辭職買豪宅　半年後因1個原因重投職場

【六合彩】突然中六合彩發達「炒老細魷魚」，是不少人的夢想。有網民分享指，前女上司是典型慳家打工仔，生活簡樸節儉，「連叫凍飲都唔捨得」，惟對方當年突然賠錢辭職，令她大感驚訝，樓主最近在工作上重遇前上司，因而她原來中了六合彩，更在西九龍買了貴價樓，「歎世界」半年後卻因錢不夠與丈夫退休，因而要重投職場。不少網民都直言這是勵志故事，一臉羨慕地表示：「這些機會我有嗎？」



有網民分享指，前女上司一直是典型打工仔，生活簡樸節儉，「連叫凍飲都唔捨得」，惟當年突然賠錢辭職令她大感驚訝。（《大叔的愛》劇照）

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該網民投稿至facebook專頁「奴工處」指，前女上司是典型「港式奴工」，住中上環舊樓，生活非常慳儉，吃飯要睇價錢，叫凍飲都不捨得，「冇嘢做就睇樓價，但又冇錢買」。

直至某日女上司突然賠錢辭職，令她感到錯愕，因以對方的經濟狀況，很難貿然裸辭。不過樓主近日在工作上重遇女上司，還請她吃大餐，謎底終於都解開，原來前上司當年中了六合彩▼▼▼

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帖文隨即引起熱議，有網民笑言很勵志，「我會繼續買六合彩」、「原來真係有人中到㗎」，不過有人就質疑中1次六合彩能否買到九龍西貴樓，「俾首期呀？」、「貴個啲中三次都未必可以 full paid（全額支付）」，但有網民則反駁「兩億係貴，六球都可以係貴」，而且做得上司收入應不錯，「佢日日睇樓市，應該係原本就有存定一筆錢等買樓」。

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