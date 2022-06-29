連鎖壽司店外賣盒裝刺身　驚見白飯墊底　店方1句解釋原因超傻眼

想專心品嚐魚生的人，都會選擇刺身，但有壽司店竟然有「刺身送飯」的組合？有港媽在社交平台分享，指自己在1間連鎖壽司店外賣1盒「綜合刺身」時，驚見有白飯在盒底，令她感到奇怪。有網民笑言可能是「白飯刺身」，又指其實是「海鮮丼」。不過事主向客戶服務部投訴後，獲回覆稱店內沒有蘿蔔絲，因而改用白飯墊底。



港媽指日前在連鎖壽司店外賣盒裝刺身，一打開蓋卻見到有白飯放在底部，令她感到疑惑。（fb「香港壽司刺身關注組」圖片）

該港媽在facebook群組「香港壽司刺身關注組」發帖，指日前在連鎖壽司店外賣盒裝刺身，一打開蓋卻見到有白飯放在底部，令她感到疑惑，「想問下爭鮮買刺身會送飯？因好耐冇買，本想食刺身減肥，但而家見到飯底唔知點好」。她其後補充指，在三文魚刺身內發現魚骨，而平時配襯的蘿蔔絲卻找不到，她已聯絡客戶服務部跟進事件。

網民紛紛發揮創意，熱議白飯有何用途，有人笑言「畀你自己整壽司」、「你將啲刺身搓返落嚿飯度就係一舊壽司」、「放上嚿飯度就係壽司，拎走嚿飯就係刺身」、「新出刺身2食」。亦有人笑指盒上寫明是「綜合刺身」，「白飯都係一種刺身」。

樓主後來更新帖文，指店舖經理聯絡她並解釋事件，指因當晚蘿蔔絲已用完，因美觀問題而改以白飯墊底，他已提示員工「下次冇晒蘿蔔絲要即時去刨返」，又稱可換其他貨品作補償，而魚生有骨的情況亦會提示員工。