呻老公性慾強致尿道炎難斷尾　出軌港媽稱唔關情夫事疑呢樣嘢中招

尿道炎雖然不屬大病，卻會令患者非常難受。有港媽早前發文，大呻丈夫性慾強「日日都要搞」，即使在她患上尿道炎時仍不理會，令她直言「怕咗佢」，甚至有離婚念頭。帖文引來網民討論，有人發現港媽曾於過往帖文提及出軌經歷，質疑她患病不一定是丈夫責任；而港媽亦直認有情夫，但強調自己注重清潔，與對方發生關係以來從未患尿道炎，反指丈夫喜歡情趣用品，「懷疑嗰度出事」，言論令人嘩然。



有港媽大呻丈夫性慾強，即使在她患上尿道炎時仍不理會，甚至因而有離婚念頭，惟有網民發現港媽曾於過往帖文提及出軌經歷，而港媽的回應亦令人嘩然。（示意圖/GettyImages）

該名港媽於親子王國討論區發文，大呻「老公當我AV」，指結婚近10年來，丈夫對性的需求非常大，近年更「日日都要搞，搞到我一個月2次尿道炎都要搞」，令她非常厭倦及不滿，「唔畀搞就黑面or格硬嚟」、「好嬲係，我未好返都要搞」，甚至因而有離婚念頭。

帖文引來討論，有網民發現，港媽去年曾發文，講述與其他男性發生關係的經歷，質疑她患病並不一定是丈夫責任，「上年疫情咁嚴重，你都有個情夫出軌上床，最驚唔係尿道炎咁簡單」。

港媽直認曾因追求新鮮感而出軌，但目前已跟男友分手，又強調患上尿道炎與出軌行為無關，反指丈夫喜歡情趣用品，「我懷疑嗰度出事」。（示意圖/GettyImages）

面對網民質疑，港媽直認曾因追求新鮮感而出軌，但目前已跟男友分手。她又強調，患上尿道炎與出軌行為無關，「我個人呢好注意清潔，同之前男朋友都一次尿道炎都冇中過」，反指丈夫喜歡情趣用品，「我懷疑嗰度出事」。

港媽的言論引起嘩然，有網民直指港媽關係混亂，「兩個半斤八兩，都唔知係咪尿道炎，可能係性病惹嚟惹去」。亦有人認為性事不合絕對是影響婚姻的重要因素，建議港媽與丈夫坦白傾談，或尋求專業人士如性治療師協助，「其實去睇下婚輔、性治療嗰啲，唔係話你哋有問題，係點樣可以夾到，當然你哋自己傾都可以，係傷啲」。