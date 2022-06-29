台男呢個鐘數買珍珠奶茶獲驚喜加料　前員工卻形容食廚餘：你蝕了

買奶茶時，珍珠狂迷總希望可以免費添加超大量珍珠。台灣有網民日前發文，表示近日在手搖飲品店快打烊時買奶茶，沒想到店員竟直接豪爽加料，給了他大半杯的珍珠。不少人看着就覺得賺到了，「賺爛！超羨慕！」、「這是珍珍珍珍珠珠珠珠奶茶吧」；但有人就覺得樓主吃虧了，「奶荼成本更高！」，更說出令人震驚的1句：「那只是廚餘……」。



有台灣網民表示近日在手搖飲品店結束營業的半小時前，買了1杯珍珠奶茶，結果店員盛了大半杯的珍珠給他，令他感到心滿意足。（Dcard圖片）

該名台灣網民在Dcard發文，稱近日在某間手搖飲品店結束營業的半小時前，買了1杯珍珠奶茶，結果店員盛了大半杯的珍珠給他，「珍珠一大堆，真爽」。從他上傳的照片可見，大杯裝珍珠奶茶中，密密麻麻的珍珠超過半杯。他又不忘感謝店員，因為他明白「那時候通常都在打掃、整理檯面了吧，要是還要點餐，心態真的會有點炸」，可是店員還是願意好好招待他。

帖文引來網民熱議，有人分享自己也曾在奶茶店快打烊時購買珍珠奶茶，店員同樣給了她一大杯珍珠，讓她超滿足，「拿到嚇一跳，喝完很飽」，但有人就不同意，「每次我快打烊的時間點去買，都只會想喝甚麼，甚麼都沒有」。

有手搖飲品店前員工表示珍珠煮過後再冷藏會變硬，當日賣不完還是要倒掉，只是不想造成浪費才會把珍珠全都給樓主。（GettyImages）

對此，有不少曾於手搖飲品店打工的網民現身解畫，表示珍珠、芋圓類食材煮過後又再冷藏會變硬，翌日加熱會影響口感，因此當日賣不完的還是要倒掉，「只是因為不想要那麼多廚餘，所以就把那些珍珠都給你了」、「結論：珍珠等於廚餘」；又指珍珠最理想的享用時間是剛煮好的1小時內，到了晚上珍珠已經口感不佳，「說實話，你還是虧了」。

另外，有經驗網民指由於底部的茶最苦澀最難喝，茶飲亦不能隔夜存放，「不可能為了一兩個客人在快打烊時再煮一整鍋的茶，通常會說沒了」。同時，他們又提醒網民不要為了想免費多加珍珠就故意在快關店時購買飲品，「不喜歡接打烊前的客人，每次都很趕，又要收拾又要做飲料」、「體諒一下員工吧」。