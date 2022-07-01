港女網上拍賣前男友送贈禮物　相約面交驚覺買家是前度：仲賣唔賣

有人想在垃圾徵費前扔掉前度的「垃圾」，有人就決定網上拍賣「化廢為寶」！有女生發文稱與前男友分手後不想睹物思人，又不想浪費其送贈的禮物，便把物品放到二手網上拍賣，而近日相約面交時，竟發現買家極可能就是前男友！



有女生發文稱與前男友已經分手一段時間，早前決定把其送贈的禮物放到二手網上拍賣，沒想到面交時竟發現前男友就在現場，怕見面尷尬，她即時轉身離開。（《社內相親》劇照）

該女生在香港討論區以「諗住賣走Ex送嘅禮物，出到嚟面交發現……」為題發帖，表示與前男友已經分手一段時間，早前決定整理一下前男友送贈的「分手遺物」，免得勾起回憶徒添傷感。她把手寫信、卡片等通通丟掉，但飾物、衣衫、電子產品等如丟棄恐會造成浪費，因此便把諸般物件放到二手網拍賣。

近日有買家相約她於某地點面交，詎料她到達後竟見到前男友也在那裏，似是在等人！當時她只覺得拿着對方昔日贈送的禮物，見面會尷尬，便悄悄行遠一點用手機聯絡買家。為了辨認買家，她問其穿着甚麼衣服，買家回覆是灰色衣服及戴棒球帽，「買家講嘅同我啱啱見到我個Ex着嘅係一模一樣，我嚴重懷疑個買家就係我個Ex」。她嚇得不知所措，即時落荒而逃，向買家表示無法面交，改為郵寄。當買家把地址告訴她後，她的懷疑更甚，「個地址我仲真係好熟，佢好似真係我個Ex」。基於買家除了衣物與前男友所穿一致，就連地址也類近，她幾乎能肯定買家就是前男友，故十分苦惱，對方會否發現商品為其舊日所贈，「我仲賣唔賣畀佢好？」

買家表示自己身穿灰色上衣及棒球帽，與樓主前男友所穿一致，就連地址也類近。有網民猜測樓主前男友正是買家，亦早已知道賣家是樓主，才相約見面。（《浪漫的體質》劇照）

帖文引來網民熱議，不少人都覺得前男友早就知道賣家是樓主，才會相約面交，「你唔係以為佢唔知賣家係你呀？」、「佢肯定係認到你先買」，但對於交易與否就有各有看法，有人支持樓主繼續交易，「當然賣，點解唔賣？有錢唔通唔賺？」、「郵寄賣畀佢咪得囉，乾手淨腳」，有人就建議樓主取消交易，「你知道係你個ex，咁咪大大方方畀返佢囉」、「賣得幾多錢啊，還畀佢算啦」。