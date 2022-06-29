好心着雷劈！夫婦帶初生嬰租屋　房東只收1個月押金換來超慘結局

好心像雷劈！台灣1名房東日前發文大呻遇到惡劣租客，他數月前將單位租給一對年輕夫婦，考慮兩人帶住剛出生寶寶，且經濟狀態欠佳，便只收1個月押金好讓一家三口入住。未料這家人住了3、4個月就出問題，2個多月不交租還找不到人，上門驚見單位門鎖壞了還變成「垃圾屋」，好不容易打通電話，發現他們回了宜蘭老家，房東已不打算收租，光叫他們回來收拾仍未見人影。網民同情房東遭遇，坦言「可憐之人必有可恨之處」，但不少人更擔心該名初生寶寶的狀況。



房東開門發現人去樓空，但留下一屋垃圾，馬桶旁還有座「廁紙山」。（fb群組「爆料公社二社」影片截圖）

該名好心房東在facebook群組「爆料公社二社」發文，「各位客官來看看，你們覺得房東好當嗎？」。事源有名男租客帶住妻子和剛出生的寶寶租房，因為對方經驗狀況沒很好，故只收1個月押金就讓他們一家三口入住，未料這家人住了3、4個月就出問題，2個多月沒有交租，而且找不到人。房東上門查看，發現門鎖都壞了，房子根本沒有上鎖，「打開一看整個傻眼」。

影片所見，房間內地下和床上佈滿垃圾，無路可行，衣物等散落一地，不知可如何睡覺。廁所滿地都是沐浴露及洗髮水的瓶子，馬桶啡黑之餘旁邊有座「廁紙山」，幾乎堆到和馬桶一樣高，看都知道有濃烈異味。

後來房東終於打通電話，租客說已經回了宜蘭老家，房東坦言錢沒關係了，但他應該回房間內清潔，也應該拿走私人物品，「垃圾包好我幫你丟！結果也是跳票！難怪你會窮！一點基本的信用都沒有！活該你戶頭沒錢」。房東慨嘆故事教訓他「以後還是不要心軟」，「當初就是看小孩才剛出生，想說能幫就幫，誰知道好心被雷劈」。

網民看完影片驚訝「3、4個月能這樣太強了」、「4個月能弄成這樣他也是很有實力」，形容畫面非常惡心，「可憐之人必有可恨之處」、「隔着螢幕都覺得有味道」，有同為房東的人大嘆找好租客很難，尤其難以從表面看出衛生習慣，「我也有遇到過類似的女大生房客，外表打扮起來人模人樣，但是房子裡面像小型垃圾場」。

不過網民更為擔心的是兩夫婦的初生小孩，覺得租客「擺明要擺爛」，「被他生出來的孩子也太倒霉了吧」，「我是真的很怕他小孩死在房裡」。許多人覺得小孩難以在單位內生活，房東猜小孩後期應該無法住在裏面，可能女方家長接走了孩子。