第一眼看到狗還是貓？一圖揭穿你真實個性　看到這東西拍拖極忠誠

貓派和狗派從以前就很難分出高下，就好像跟大家選擇朋友一樣，總是會選擇和自己個性比較相近、投緣的做朋友。



其實選寵物也是一樣的道理，所以決定成為貓奴或狗奴，通常都跟本身個性有關。那如果你還是不知道自己是屬於貓奴還是狗奴，網絡上有張「視錯覺」的圖片或許能當作參考。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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這張圖片裡可以看到，一隻雙色長耳獵犬和一對並排坐著的兩隻貓。而第一眼看到的動物，或許就是你打從心裡比較喜歡的動物。

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據外媒《Newsweek》報導，心理學家指出，狗派的人會比較友善、忠誠、樂觀、好相處，而且往往都是外向的：「通常喜歡與親人相處與陪伴，並且更有可能在一段關係中忠於另一伴」。

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而貓派的人會比較有目標性和積極，往往可能成為領導者：「通常更享受獨處，也更加獨立」。但是無論是貓派還是狗派，這些毛茸茸的朋友都是許多家庭不可或缺的一員了，多年來牠們已經與我們人類有密不可分的交情了。

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