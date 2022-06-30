粗心！媽媽抱幼女趕高鐵　男童一身行李遺月台　職員暖心舉動獲讚

這個媽媽太粗心了！江蘇有男童日前被獨留在淮安東高鐵站，他孤身一人揹住大背包、拉住行李和手提袋，終於引來職員注意，最終發現男童的媽媽急着上高鐵到南京，結果抱住妹妹衝上車，卻遺忘兒子仍在月台。由於當時已經很晚，尾班車都開了，最終職員聯絡男童母親後，將他送到姑姑家中暫住。網民大讚高鐵站職員舉動很暖心，又笑言男童回家後要問問媽媽，「你到底是不是她親生的」。



江蘇1名男童晚上獨自在高鐵月台，而且還一身行李，職員了解下始發現是媽媽忘記了他。（微博影片截圖）

該名善心高鐵站女職員指，小孩當時很有戒心，車已經開走了，同事見他個子小小但又拿住行李箱和手提袋等，上前想幫忙但被男孩拒絕，說自己拿住就可以。當時已經很晚，已沒有回程列車，最終職員聯絡到男童的母親，等到她11點多下班後將男童送到姑姑家中，「自己作為母親，也能理解這方面的事情，她帶了小的顧不了大的」，但還是提醒父母暑假送小孩旅行時應盡量看顧好。

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失魂媽媽王女士受訪指，她當時拿住很多行李又抱住女兒，孩子揹的書包也很重，她們走得很慢，最後不慎遺下兒子，還好姑姑家很近，便請職員送過去，「真是太感謝了，因為當時孩子在外面，真的太害怕了」。

網民大讚高鐵職員很溫柔，不少人認為媽媽在太粗心，居然可以將兒子留在高鐵站月台「又慘又好笑」，又質疑她只關心妹妹，男童看上去也年紀不大，「求小男孩的心理陰影面積」，但也有人認為該媽媽獨自帶住2小孩拿這麼多行李，應體諒她只是一時大意，「帶兩個小孩坐高鐵，行李還多，想想也知道有多難」。

（綜合）