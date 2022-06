23歲單親媽4點起床照顧34個孩子　創立慈善機構托孤　背後有洋蔥

23歲女子成為34個孩子的媽媽,每日辛勤照顧付出,實在是人善心美的典範!馬拉威1名年輕單親媽,因自身經歷身同感受,深明乏人照顧的孩子及單親媽媽的苦況,於是創立「你不孤獨」慈善機構,照顧被父母遺棄的孤兒,以及單親媽媽與她的孩子。她在社交平台分享一天的忙碌工作,由清晨4時起床準備食物,到入夜餵奶及安撫哭鬧嬰兒,同時她亦會教導較年長的孩子生活技能。有網民看到影片,留言鼓勵:「你正在做很了不起的事,堅持下去!」。



圖薩伊慧為5歲以下的孩子準備三文治午餐。(影片截圖)

現年23歲的圖薩伊慧(Tusayiwe Mkhondya),18歲成為單親媽媽,深明作為單親媽媽的苦況,以及孩子乏人照顧的難處,她想幫助其他單親媽媽及遭父母遺棄的孤兒,於是創立了 「You Are Not Alone (下稱Yana)」慈善機構。

Yana收容的孩子由5個月大至16歲,他們當中有孤兒、年輕單親媽媽及其孩子,以及父母健在但遭遺棄的孩子。圖薩伊慧在TikTok發布影片,展示她每一天過着如何忙碌的生活,先由清晨4時起床,為孩子打點生活,為5歲以下的孩子準備三文治午餐。到了晚上7點,孩子便上床睡覺,但她仍繼續要替嬰兒餵奶換尿片,並在半夜安撫醒來哭鬧的孩子。

至於Yana內年紀較大的孩子,則會幫手做家務,圖薩伊慧希望為他們提供謀生及生活技能,以幫助他們將來在社會立。圖薩伊慧現時有60萬追隨者,有網民看到的影片覺得很感動,留言:「你正在做很了不起的事,堅持下去!」,紛紛送上祝福及鼓勵她。