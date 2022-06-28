23歲單親媽4點起床照顧34個孩子　創立慈善機構托孤　背後有洋蔥

23歲女子成為34個孩子的媽媽，每日辛勤照顧付出，實在是人善心美的典範！馬拉威1名年輕單親媽，因自身經歷身同感受，深明乏人照顧的孩子及單親媽媽的苦況，於是創立「你不孤獨」慈善機構，照顧被父母遺棄的孤兒，以及單親媽媽與她的孩子。她在社交平台分享一天的忙碌工作，由清晨４時起床準備食物，到入夜餵奶及安撫哭鬧嬰兒，同時她亦會教導較年長的孩子生活技能。有網民看到影片，留言鼓勵：「你正在做很了不起的事，堅持下去！」。



圖薩伊慧為5歲以下的孩子準備三文治午餐。（影片截圖）

現年23歲的圖薩伊慧（Tusayiwe Mkhondya），18歲成為單親媽媽，深明作為單親媽媽的苦況，以及孩子乏人照顧的難處，她想幫助其他單親媽媽及遭父母遺棄的孤兒，於是創立了 「You Are Not Alone (下稱Yana)」慈善機構。

Yana收容的孩子由5個月大至16歲，他們當中有孤兒、年輕單親媽媽及其孩子，以及父母健在但遭遺棄的孩子。圖薩伊慧在TikTok發布影片，展示她每一天過着如何忙碌的生活，先由清晨４時起床，為孩子打點生活，為5歲以下的孩子準備三文治午餐。到了晚上７點，孩子便上床睡覺，但她仍繼續要替嬰兒餵奶換尿片，並在半夜安撫醒來哭鬧的孩子。

至於Yana內年紀較大的孩子，則會幫手做家務，圖薩伊慧希望為他們提供謀生及生活技能，以幫助他們將來在社會立。圖薩伊慧現時有60萬追隨者，有網民看到的影片覺得很感動，留言：「你正在做很了不起的事，堅持下去！」，紛紛送上祝福及鼓勵她。