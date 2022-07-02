飲水迷思｜日飲8杯水有6大好處　排毒減壓助護膚　減肥事半功倍！

由細到大都經常聽到每日要飲8杯水才可以強身健體，但人體每日應該要飲多少水才算正常呢？不少人指多飲水可以減肥、排毒，甚至預防腎結石，究竟多飲水又是否代表可以更健康？Gofever高燒編輯整理了6個多飲水的好處，以及5個每日飲水的好時期，只要把握這些時期，自然可以為身體發揮更多不同的功效！



飲水可以補充身體因新陳代謝及出汗而流失的水分，並維持體溫，以傳送養分、氧氣及移走廢物。（ GettyImages）

每日應飲至少6至8杯流質飲品

根據衞生署網頁，飲水可以補充身體因新陳代謝及出汗而流失的水分，並維持體溫，以傳送養分、氧氣及移走廢物。正常人體每日應飲至少6至8杯流質飲品，每杯約有240毫升。不過，不建議大家選擇以汽水及濃縮果汁等添加糖分較高的飲品代替清水；至於含有咖啡因的飲品，例如咖啡及濃茶，因為有利尿作用，所以大家飲用後需要額外補充更多水分。最後，大家亦不應以酒精作為水分的來源。

每日8杯水強身健體、減肥兼排毒？即睇6個多飲水的好處



1. 提升抵抗力

多飲水可以有助提升抵抗力，因為水份可以將養分及氧氣運送到各個組織及器官以維持正常生理機能，同時有助毒素排出體外，增強抵抗力。

2. 潤滑軟骨組織改善關節痛

人體的軟骨主要由水、膠原蛋白及蛋白聚糖組成，當軟骨水分充足時，可以有潤滑潤滑軟骨組織，改善關節痛問題。

3. 促進新陳代謝

補充足夠水份可以促進新陳代謝，活化細胞及排毒，對於減肥人士來說多飲水可以令減肥大計更加事半功倍！

4. 減輕壓力

人體壓力來源之一是因為脫水所致，因為脫水會導致容易出現疲勞、憤怒等各種情緒及認知問題題，所以補充足夠水份可以避免脫水問題，從而減低因為脫水引致的壓力問題。

5. 維持皮膚健康

補充足夠水份有助促進血液循環，有助維持皮膚細持健康，而且水份可以幫助我們排出體內毒素及雜質，促進皮膚健康。

6. 減少患心血管疾病風險

補充足夠的水分亦保持腦內有充足氧氣，並降低血液的黏稠度，可以有效減低患血栓、高血壓以及心血管疾病的風險。

含有咖啡因的飲品，例如咖啡及濃茶，因為有利尿作用，所以大家飲用後需要額外補充更多水分。（ GettyImages）

5個飲水好時期



1. 早上起床後

大家每朝早起床後可以先飲1杯水，這樣可以加速身體循環系統運作，並補充因為睡眠而流失的水分。

2. 飯前

大家在飯前亦可以飲1杯水，以增加飽足感可以控制食欲，防止攝取過多卡路里，各位減肥人士不妨試試這個方法！

3. 洗澡前

洗澡會加速身體水分蒸發，令血液變得濃稠增加血管阻力，容易導致高血壓。因此，大家在洗澡前可以先飲1杯水，方便抵消接下來流失的水分，避免出現高血壓。

4. 運動後

人體在運動後應多飲水，以補充流失的水分並加快身體復原速度，避免出現脫水情況。

5. 睡覺前

睡覺前飲水可以能夠確保身體在休眠期間維持水分充足，並有助排毒。