日本熱爆食薑蕉減肥法　唔做運動可減磅？　營養師拆解成效與宜忌

文：註冊營養師陳穎心

為了趕及在夏天來臨的時候能穿較貼身的服裝及泳衣，相信不少女生都會跟隨坊間一些極速減肥修身方法，務求可以在短時間内減至理想身形。近期日本流行兩款懶人減肥大法，分別是「香蕉減肥法」及「食薑減肥法」，聲稱不用運動也能減磅，到底這兩種方法是否有效？有甚麼要注意的地方？以下逐一為大家拆解！



香蕉高纖維有助增加飽腹感，從而減低食慾及整體熱量攝取而達致減磅效果。（GettyImages）

日本流行懶人減肥法一：香蕉減肥法

讓我們先了解一下甚麼是香蕉減肥法吧！香蕉減肥法的方法非常簡單，就是每日晚餐15-30分鐘前進食兩條香蕉，然後喝一杯約200毫升的清水或清茶，然後照常進食晚餐。一條細香蕉的熱量約90千卡，兩條即約180千卡，較一碗飯約低60千卡。而且香蕉本身含有豐富維他命B6、鉀質及纖維，有助抗壓、去水腫、降血壓、提升腸道健康等功效，其高纖維量更有助增加飽腹感，從而減低食慾，令晚餐的食量減少，減低整體熱量攝取而達致減磅的效果。

香蕉果糖及鉀含量高！高血糖及腎病人士不宜大量進食

不過，香蕉的大小亦會影響整體熱量攝取，而且進食兩條香蕉的熱量與一碗飯差不多，其實未必可以減少太多熱量。另外，香蕉的果糖含量較高，高血糖人士不宜一次進食兩條，以免令血糖飈升。再者，如想增加飽腹感以減低食慾，晚餐時先進食蔬菜同樣有豐富纖維，熱量卻比香蕉更低。提提大家，由於香蕉鉀含量高，低血壓人士及腎病人士不宜大量進食。

薑有薄血的作用，因此正在服用薄血丸或阿斯匹靈等藥物、有傷口未痊癒、準備做手術、有内出血人士則未必適合進食薑。（GettyImages）

日本流行懶人減肥法二：食薑減肥法

另一個流行的懶人減肥法是食薑減肥法，其原理是以薑去提升體溫，以保持體温高於攝氏36.5度，當體温不夠的時候就再補充薑。事實上，有科學研究指薑醇和薑酚可能提升體內糖分的代謝及促進生熱作用，故進食薑後體温會上升，增加熱量的消耗。另外，薑亦可能有助抑制食慾，從而減低熱量攝取。可是，暫未有足夠數據去制定多少劑量才有顯著的功效，而從一般日常飲食中進食到薑的份量未必能帶來明顯作用。

薑有薄血的作用有内出血人士則未必適合進食

在日常飲食中，薑通常都是作爲天然調味料而不會被大量進食，對大部分人來說都能安全食用。但由於薑有薄血的作用，因此正在服用薄血丸或阿斯匹靈等藥物、有傷口未痊癒、準備做手術、有内出血人士則未必適合進食薑。另外，市面上亦有些薑的沖劑，有部分人服用後可能有胃灼熱的情況。

總括而言，減肥並不能單靠某種單一食物，反而要配合整體營養及熱量攝取，並透過適量運動幫助燒脂才能真正有效減肥。

高燒Gofever 網址：https://www.gofever.com.hk/

facebook專頁：https://www.facebook.com/gofeverhk/

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

作者簡介：



高燒Gofever醫療健康平台擁有醫療團隊支援，每日為大家搜羅最貼地又專業的醫療健康資訊，包括日常健康新聞、兩性健康資訊、醫療保險及健康理財資訊，旨在加強大家的健康意識。

