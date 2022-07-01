有人匿廁所食煙！打工仔被迫吸二手煙鬧爆自私　1句話遭網民恥笑

辦公室場所禁煙已是常識吧？惟總有人不守規矩！有網民日前發文大呻，表示早前在公司洗手間聞到煙味，起初以為弄錯，因室內禁煙已實行多年，同事應知道不能在廁所吸煙。直至近日他不只聞到煙味，更看到有煙從廁格飄出，才知道真的有人躲在廁所吸煙，遂在網上發文訴苦，惟他建議煙民同事去別處吸煙，卻遭網民恥笑！



有網民指近日上班時去廁所總會聞到煙味，其後更看到有煙從旁邊廁格飄出，原來真的是有人躲在廁所吸煙。（《大叔的愛》劇照）

該名打工仔在香港討論區以「咩年代？而家仲有人喺廁所食煙」為題發文，稱最近上班去廁所時總會聞到煙味，起初以為聞錯，但某日如廁時竟發現不只有煙味，更有煙從旁邊廁格飄出。畢竟室內禁煙已實行多年，他認為對方不可能不知道公司廁所屬於公共室內範圍，是不可吸煙，「而家咩年代呀？唔可以室內食煙都咁多年啦，明明可以去後樓梯食煙，行多兩步都唔肯，仲要匿埋喺廁所食」。

由於洗手間是與同樓層的其他公司共用，他不清楚是公司同事還是其他公司的職員吸煙，惟因同類事件並非首次發生，實在難以忍受，「驚除口罩食煙會畀（被）罰錢，咁咪忍到返屋企先食囉！」，他不知是否應去管理處投訴或是打電話到衞生署控煙酒辦公室舉報。

不少人都第一時間糾正樓主，表示後樓梯亦屬禁煙範圍。（資料圖片）

帖文引來網民熱議，有人建議樓主「幫手撲滅火種」令對方不敢再在廁所食煙，「下次，見有煙，倒盆水救火」，亦有人支持樓主投訴或舉報，「直接打電話去控煙辦」。事實上，根據衞生署控煙酒辦公室提供的指引，「如果有人在走廊、電梯大堂或後樓梯等公共室內範圍吸煙，可向樓宇管理人投訴，要求管理人執行禁煙條例」。

另外，樓主在帖文稱「明明可以去後樓梯食煙」也惹來非議，不少人都第一時間糾正，「其實，後樓梯都唔食得」、「後樓梯會被票控」，更有人借用樓主的話反諷他，「而家咩年代呀？唔可以後樓梯食煙都咁多年啦」。