屋企露台食煙被樓上投訴「臭親佢個仔」　連登仔：佢話會用震樓器

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-05-28 16:30

左鄰右里難免因為生活問題而發生衝突！最近有網民在討論區上分享，指自己在家中露台吸煙被樓上投訴，「話我啲煙攻咗上去臭親佢個仔」，於是道歉指自己會減少吸煙，不過鄰居反指如果他再食煙就會用震樓神器令他無法睡覺，令樓主決定上網尋找意見。

有連登仔表示，自己因為在家中露台吸煙而被樓上投訴。（資料圖片／盧翊銘攝）

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網名「大埔墟王祖藍」的網民在連登討論區上以「喺屋企露台食煙，被樓上投訴仲話會用震樓器搞我」為題發文，他指自己平時放工在家中飯後都會到露台吸煙，煙蒂只會丟到廁所不是丟到街上。

直至最近有1家3口搬入成為鄰居之後，該戶人日前就突然上門按門鐘，指他吸煙時的二手煙傳到他樓上的單位「臭親佢個仔」。樓主於是連忙道歉，指自己會減少吸煙次數，但「佢仲大我，話再食就日日嘈X我瞓覺」。樓主於是問網民，他應該聯絡管理處還是無視鄰居要求。

樓上投訴後更要求樓主不要吸煙，否則會用「震樓神器」令他無法睡覺。（淘寶網）

網民對樓主的意見兩極，有人狠批他「自己唔想屋企有煙味就出露台搞到人哋屋企都聞到」、「自私，返到屋企都要聞住你啲臭煙，有冇諗過人哋屋企有小朋友？」、「你咁理直氣壯，點解唔關窗開冷氣喺房入面食？」。不過亦有人認為樓主做法無錯，「叫佢有本事就買埋你嗰層」、「屋企禁煙？」、「食口煙都唔得，好慘」。

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